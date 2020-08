Corona zorgt voor tientallen nieuwe banen in Stad

Ooit was de fabrieksloods het domein van fruithandelaren, maar sinds een paar weken staat hier een productielijn voor corona-testkits. Het Amerikaans bedrijf Perkin Elmer koos de stad Groningen uit om de corona-brandhaarden in de hele wereld te voorzien van testkits. 'We zijn nog maar net begonnen of we barsten al uit onze voegen', zegt de Nederlandse directeur Perry Luja.

Per dag vertrekken er vrachtenwagens vol testkits vanaf het Groninger industrieterrein naar Afrika, Japan en Brazilië. Het levert de stad tientallen banen op.

Andere locatie

Nu werken zo'n 80 Groningers aan de productielijn en dat aantal zal waarschijnlijk binnenkort verdubbelen. 'We zijn alweer op zoek naar een andere locatie, want we verwachten nog veel meer vraag naar onze kits. Groningen is voor ons een perfecte standplaats: Er is genoeg personeel te vinden en de 'corona-rate' in deze provincie is een van de laagste in het land.'

