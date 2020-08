Buren Hotel Prinsenhof klagen over lawaai: 'Slapen gaat niet meer'

Omwonenden van Hotel Prinsenhof op het Martinikerkhof in Groningen zijn het zat. 'We kunnen niet op ons eigen terras zitten en slapen gaat al helemaal niet', zegt buurvrouw Dineke Heeren.

Heeren woont al 33 jaar aan het Martinikerkhof. Ze leeft samen met haar 90-jarige moeder. In 2012 werd een hotel/restaurant gevestigd in het naastgelegen Prinsenhof en sindsdien is het mis. De omwonenden hebben vooral last van het terras aan de achterkant van het complex.

Lawaai

'Daar zitten de gasten van Hotel Prinsenhof tegen ons terras aan en het lawaai gaat tot diep in de nacht door.' Heeren ergert zich ook aan gasten die met fietsen en honden door de tuin heen gaan. 'Dat is respectloos. Daar horen ze bij Hotel Prinsenhof iets van te zeggen.'

Manager Johannes Jacobs van Hotel Prinsenhof laat weten zich bewust te zijn van de onrust, maar wijst erop dat hij alle benodigde vergunningen heeft. Bovendien zou het terras achter alleen bij extreem hoge temperaturen open zijn.

Rechtszaak

Heeren spreekt dat tegen. 'Die tafels worden continu gebruikt. Toen er metingen kwamen van de gemeente, hebben ze die verplaatst. De hoteleigenaar heeft totaal geen respect voor de omwonenden. Als dit zo doorgaat, wordt het een rechtszaak', zegt zij.

Gemeente

Heeren is vooral boos op de gemeente Groningen. 'Die had moeten zeggen: dit kan niet bij woningen. De gemeente had nooit een vergunning mogen verlenen.'

Volgens Heeren is dit bovendien op een niet al te nette manier gebeurd. 'Wij hebben altijd gevraagd of er achter een terras zou komen en het antwoord was nee. Naderhand is toch een vergunning verleend en dan sta je machteloos.'

Volgens de gemeente is de vergunning er al sinds de komst van Hotel Prinsenhof in 2012. 'De vergunning voldoet aan de regels en bestaat zoals gezegd al jaren. Uiteraard staat het omwonenden vrij om juridische stappen te nemen.'

Bomen

Overigens ziet Heeren nog wel een oplossing. 'Hotel Prinsenhof hoort bomen te plaatsen voor het terras. Als er iets voor staat heb je nog wel lawaai, maar dat is toch een ander soort lawaai in je woning.'