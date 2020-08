Introductie zonder kamp en mét tijdslot: 'Het loopt lekker door zo'

Roeien met minder dan anderhalve meter afstand is wel toegestaan (Foto: RTV Noord/Martin Drent)

De KEI-week mag deze week als algemene introductie in zeer uitgeklede vorm doorgaan. De studenten- en sportverenigingen gebruiken traditiegetrouw de twee weken na de KEI-week om hun nieuwe leden alles te laten zien.

Het leren kennen van de oudere leden, jaargenoten, mores, geschiedenis en liederen van een vereniging gebeurt normaal gesproken in deze periode. Veel kan niet, maar de verenigingen proberen er toch het beste van te maken. Het kamp en de andere activiteiten verplaatsen naar later dit jaar zou niet eens kunnen, want er zijn afspraken met de onderwijsinstellingen dat alles voor de start van het collegejaar klaar moet zijn.

‘Bovendien moet je je afvragen wat dan nog de meerwaarde van een kamp zou zijn, als je het bijvoorbeeld naar de kerstvakantie zou verplaatsen’, zegt Floris Hamann, rector van Vindicat.

Alleen informatieve activiteiten zijn toegestaan

‘Het is nu anders’, zegt woordvoerder Emma Visser van Albertus Magnus. ‘We gaan niet op kamp met de nieuwe leden, maar we organiseren alleen informatieve activiteiten om op die manier mensen kennis te laten maken met ons én met elkaar.'

Nieuwe studenten hebben een heel jaar de tijd om de vereniging te leren kennen in plaats van een paar weken Emma Visser - Albertus Magnus

Ze is niet bang dat de nieuwelingen de vereniging niet goed leren kennen, of minder binding met andere leden hebben. ‘Ze hebben een heel jaar de tijd om de vereniging te leren kennen in plaats van een paar weken. Hoe de aangepaste plannen er precies uit gaan zien, krijgen de nieuwe leden als eerste te weten.'

‘Het is nu een heel andere introductietijd dan die van mij’, zegt Hamann. ‘We hebben een paar kleine dingen kunnen redden en richten ons nu vooral op informatie geven aan nieuwe leden.’

Flinke stroom nieuwe leden

De activiteiten worden dit jaar ‘extreem beperkt’, zegt hij. Toch houdt de uitgeklede introductieperiode nieuwe studenten niet tegen om lid te worden. Momenteel, op de tweede dag van de KEI-week, heeft het corps al meer dan 450 aanmeldingen en moet er geloot worden. Niet alleen het corps heeft meer leden dan verwacht. Ook Albertus Magnus, de tweede vereniging van de stad, boert goed.

Niemand neemt nu een tussenjaar Floris Hamann - rector van Vindicat

‘Iedereen is geslaagd en niemand neemt nu een tussenjaar. Ook hebben mensen behoefte aan sociaal contact’, verklaart Vindicat-rector Hamann de grote belangstelling voor de verenigingen.

Gyas sluit overdag deuren voor leden

Hetzelfde geldt voor roeivereniging Gyas. De sportverenigingen zit in een iets ander schuitje: zij mogen namelijk wel weer zonder anderhalve meter afstand sporten. Met vier mensen in een roeiboot is dus geen probleem.

Emma du Marchie Sarvaas maakt zich geen zorgen om de betrokkenheid van de nieuwe leden bij de vereniging. ‘We hebben een terras waar veel leden op af komen. Zeker met het mooie weer komen leden zwemmen, roeien en trainen.’

'Blijft jammer'

Tijdens de KEI-week is het pand overdag gesloten voor ouderejaars, zodat er zeker genoeg ruimte is voor aspirantleden. En die zijn er genoeg: de tijdslots voor inschrijvingen lopen volgens Du Marchie Sarvaas ‘lekker door’.

Toch zijn er wel een aantal dingen veranderd. Er zijn geen borrels meer en leden mogen niet blijven hangen na trainingen, tenzij ze een tijdsslot gereserveerd hebben op het terras. Maar dat maakt sfeer voor de nieuwe lichting niet anders.

‘Zij weten niet beter dan dat dit hun introductie is. Maar het blijft jammer dat er dingen niet door mogen gaan.’

Lees ook:

- Noodverordening introductietijd: alleen informatief en zonder alcohol

- Toch nog dik drieduizend studenten voor digitale KEI-week

- Uitgeklede KEI-week: meer nieuwe leden, maar minder echt contact