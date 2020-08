Relatief veel tests, maar weinig corona in Groningen

Groningen staat namelijk aan de top van het aantal afgenomen tests, blijkt uit de laatste gegevens van het RIVM die dinsdagmiddag aan de Tweede Kamer werden gepresenteerd. Alleen in de GGD-regio’s Kennemerland, Amsterdam, Hollands-Midden en Rotterdam-Rijnmond werd vorige week in verhouding een vergelijkbaar aantal tests afgenomen.

Relatief aantal tests vorige week in de GGD Regio's

Bron: RIVM (Foto: )

Maar 1% heeft corona

In die regio’s is het percentage positieve uitslagen uit de tests stukken hoger dan in Groningen. Zo heeft Rotterdam-Rijnmond 8,8 procent van de mensen die zich afgelopen week hebben laten testen, daadwerkelijk het virus. In Groningen hangt dat percentage rond de 1. Het meest recente getal was 0,8 procent, bleek vorige week uit de cijfers van de GGD in Groningen.

Afwijkend testbeleid

Groningen valt al langer op met een afwijkend testbeleid. In het begin van de corona-uitbraak week Groningen af van het landelijke testbeleid, mede onder aanvoering van arts-microbioloog Alex Friedrich van het UMCG. Dat afwijkende beleid kwam de regio op kritiek te staan van minister Hugo de Jonge, die dat later terug nam en aankondigde landelijk een vergelijkbaar testbeleid te willen voeren.

Friedrich noemde het vele testen eerder van groot belang: ‘Daardoor zien we heel goed waar het virus is, kunnen we snel handelen en beschermen we onze kwetsbaren (sic)’. Het vele testen hielp en helpt volgens Friedrich bovendien ook bij het beperken van strenge maatregelen. Iemand die geen corona heeft, hoeft dan bijvoorbeeld niet preventief thuis te blijven. 'Zij kunnen dan gewoon weer aan het werk.'

Percentage positieve coronatests vorige week in de GGD-Regio's

Bron: RIVM (Foto: )

Compleet bronnen- en contactonderzoek

Groningen valt ook op een andere manier op. Waar veel GGD’en al lang geen compleet bron- en contactonderzoek kunnen doen zit Groningen nog altijd in de eerste fase van de bestrijding van het virus. Dat betekent dat elk geval kan worden getraceerd en geïsoleerd. Met de nieuwe besmettingen neemt de druk op de GGD echter wel toe. Vorige week zei de GGD dat het onderzoek ‘nog net’ lukt. De publieke gezondheidsdienst is op zoek naar personeel om dat onderzoek te kunnen blijven doen.

In de Tweede Kamer onderstreepte RIVM-directeur Jaap van Dissel dinsdagmiddag het belang van veel testen. Hij riep mensen op om zich sneller te laten testen, zodat ook sneller aan het bron- en contactonderzoek kan worden begonnen. Dat is cruciaal om het virus in te dammen, legt Van Dissel uit, omdat de kans de besmette gevallen anderen kunnen besmetten dan afneemt.

