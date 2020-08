Publiek is vanaf volgende week weer beperkt welkom in de rechtszaal

Publiek is vanaf komende maandag weer welkom bij openbare zittingen van de rechtbank Noord-Nederland in Groningen. Maar mensen moeten zich wel van tevoren aanmelden. Vanwege de coronamaatregelen is er een maximaal aantal mensen dat naar binnen mag.

Mensen die op de een of andere manier betrokken zijn bij een rechtszaak krijgen voorrang en daarna komt de pers. De ruimte die dan nog over is, is beschikbaar voor het publiek.

Reserveren

Het is wel verplicht om van tevoren te reserveren. Dat kan tot maximaal twee werkdagen voor de zitting. Toegang is alleen mogelijk bij vertoning van een e-mailbevestiging van de reservering.

De beperkte openstelling van de rechtszaal voor publiek is een belangrijke stap vooruit, vindt voorzitter Henk Naves van de Raad voor de rechtspraak. ‘Openbaarheid is één van de fundamenten van de rechtspraak. Daar zijn we ons van bewust. We voelen een grote verantwoordelijkheid om op een verantwoorde wijze waar mogelijk belangstellend publiek te verwelkomen bij zittingen.’

Vijf maanden gesloten voor publiek

Door de uitbraak van het coronavirus was het vanaf 17 maart voor belangstellenden niet mogelijk om zittingen bij te wonen. Journalisten konden dat in beperkte mate.

Lees ook:

- Tijdelijk stadhuis wordt gebruikt als rechtbank

- Rechtbank Noord-Nederland onderzoekt uitwijk naar andere locaties

- Rechtbanken zijn coronaproof, maar publiek is niet welkom