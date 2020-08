Eis: vier jaar gevangenisstraf voor jarenlang seksueel misbruiken dochter

De officier gelooft het verhaal van de nu 24-jarige vrouw, die twee jaar geleden naar de politie stapte. Het misbruik begon na de scheiding van haar ouders in 2003, vertelde ze bij de politie. Het gebeurde heel regelmatig en altijd bij haar vader thuis. Vaak tijdens het douchen, maar ook in haar vaders bed.

Groot geheim

De eerste vier jaar dacht ze dat het normaal was wat haar vader deed. Pas toen ze op haar twaalfde op school biologie kreeg, ontdekte ze dat het niet zo was. Toen ze haar vader vragen ging stellen, reageerde hij dat ze samen een groot geheim hadden en dat ze alles stuk zou maken als ze erover zou praten.

Het slachtoffer zweeg en kreeg steeds meer gedragsproblemen in de pubertijd. Ze heeft nog steeds last van depressies door wat haar is overkomen. Dat vertelde ze op een eerdere zitting in mei al aan de rechtbank in Assen. Omdat de vrouw is geëmigreerd en vandaag niet bij de rechtszaak kon zijn, mocht ze toen al haar slachtofferverklaring voorlezen.

Ze vertelde die dag uitgebreid hoe haar vader haar leven heeft verwoest. Het misbruik heeft een enorme impact op haar leven gehad, blijkt uit haar verklaring, vatte de officier het verhaal vandaag samen. Volgens de aanklaagster wordt het verhaal van het slachtoffer ondersteund door verklaringen van haar broertje, moeder en werkgever, waardoor er genoeg bewijs is.

Onmacht

De man uit Nieuw-Buinen heeft alles ontkend en dat hield hij vol in de rechtszaal, waar hij in tranen uitbarstte. 'Dat is pure onmacht, omdat ik beschuldigd word van iets wat ik gewoon niet gedaan heb. Ik word neergezet als één of andere gruwelijke psychopaat', huilde de man.

Volgens het slachtoffer bekende haar vader vier jaar geleden het misbruik wél in chatberichten. Ze was toen al geëmigreerd en benaderde hem omdat ze weten wilde waarom de man het eigenlijk had gedaan. Een duidelijk antwoord kreeg ze niet, wel zei de man dat hij veel spijt had. De Nieuw-Buiner ontkende. Hij vertelde de rechters dat het gesprek ging over zijn alcoholverslaving.

Volgens het slachtoffer en haar broertje was hun vader na de scheiding vrijwel altijd dronken. De man gaf toe dat hij al jaren te veel drinkt en dat hij inmiddels hulp heeft gezocht. Zijn advocaat vroeg vrijspraak voor het misbruik. Hij vindt het bewijs te mager. Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.