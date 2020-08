'Trots' vv Bato stelt feest voor honderdjarig bestaan nog even uit

Het oudste lid van de club is de 80-jarige Zwiert Mansens. Hij is al 72 jaar lid en blikt terug verschillende momenten uit de geschiedenis van de club. Een van de belangrijkste momenten, wat hem betreft, was in 2000, namelijk de voltooiing van het nieuwe complex.

'Deze kantine werd gebouwd, omdat we niet genoeg ruimte hadden. Je kunt vanuit de kantine ook prachtig over het hoofdveld kijken, bijvoorbeeld als het slecht weer is. Dat was echt een hoogtepunt voor mij, want ik vind dit een geweldig bouwwerk', aldus Mansens.

De kantine langs het veld van vv Bato (Foto: Karel-Jan Buurke/RTV Noord)

Winst WCNO Cup 1990

Het sportieve hoogtepunt is volgens Mansens het winnen van de WCNO Cup in 1990. Dat was een toernooi voor clubs uit de hele provincie Groningen. 'Er waren volgens mij wel drieduizend man in Veendam, waar de finale gespeeld werd. Het was geen makkelijke wedstrijd, maar uiteindelijk wonnen we de finale met 3-2 van ZNC. Dat was een groot feest.'

'Dat was ons beste elftal, dat we ooit hebben gehad. En de supercup kwam daar nog achteraan, tegen de winnaar van de WCNO Cup in Drenthe. Die wedstrijd wonnen we in Stadskanaal ook nog, eenvoudig met 3-1.'

Het team van vv Bato dat in 1990 de WCNO Cup won (Foto: vv Bato)

Jan Redmeijer

'De bekendste speler was Jan Redmeijer (links onderin op de teamfoto), die heeft ook nog voor Veendam gespeeld. Maar de spelers die in dat team zaten toen, die waren allemaal heel goed', vindt Mansens. 'Redmeijer was wel twee meter lang, dus als hij zijn vierde versnelling erop zette, dan hield je hem niet meer bij. En hij maakte flink wat doelpunten.'

Zeven doelpunten

'Ik weet nog wel, toen ik in 1990 op vakantie was in Spanje en ik kocht een krantje om te kijken wat er gaande was in Nederland. Toen las ik als kop: Jan Redmeijer wint van Musselkanaal. Ik snapte er eigenlijk niks van, dus ik dacht, gauw even lezen. Wat bleek nou, Jan Redmeijer had in die wedstrijd zeven van de zeven doelpunten gemaakt voor Bato. Nou, dat is een unicum natuurlijk in de loopbaan van een voetballer.'

'Schoen vliegt uit'

'En vooral het laatste doelpunt, zei Jan later tegen mij, die was het mooiste. Dat was een penalty. Hij zei: Ik schiet op het doel... en mijn schoen vliegt uit. En die keeper die keek naar mijn schoen en de bal ging achter hem langs het doel in. Daar moest iedereen zo om lachen. Dat was geweldig. Zo werd de eindstand 7-4 voor Bato en was de finale bereikt van de WCNO Cup', aldus Mansens.

Volgend jaar feest

De voorzitter van vv Bato, Pascal Spijker, stond in de tv-uitzending van RTV Noord ook nog even stil bij het 100 jarige bestaan van de club, waarvoor dus vooralsnog geen feest kan worden georganiseerd. 'Dat doet in zoverre zeer, we zouden komend weekend feest hebben, maar het kan helaas niet doorgaan. Ik denk dat we dat volgend jaar gaan doen. We vinden gewoon dat iedereen er bij moet kunnen zijn.'

'Iedereen bij ons is er trots op dat we honderd jaar bestaan. Ik denk dat ik er zelf nog wel twee glaasjes bier op drink vanavond', besluit Spijker.



