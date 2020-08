Theaters in rood licht: 'Het is vijf voor twaalf voor de evenementensector'

Om negen uur gingen de lichten aan en op het symbolische tijdstip van vijf voor twaalf doven ze weer. Onder meer MartiniPlaza en de Stadsschouwburg in Groningen-stad, Cultuurhuis De Klinker in Winschoten, Theater de Molenberg in Delfzijl en de Rodenburghal in Leek kleuren rood.

Bloedrood plaatje

Toeleveranciers van de evenementenbranche, zoals podiumbouwers en bedrijven die licht en geluid verzorgen, zetten bovendien hun eigen panden in de schijnwerpers.

'Een fraai, maar bloedrood plaatje', aldus de Vereniging Technisch Toeleveranciers Evenementen (VTTE), die de actie 'Red Alert voor de evenementensector' heeft georganiseerd.

Steun verlengen

De evenementenindustrie heeft het zwaar: door de coronacrisis zijn hun inkomsten nagenoeg volledig weggevallen. Het gemiddelde omzetverlies is 85 procent. Veel bedrijven staan - ondanks de steunpakketten van het Rijk - op omvallen.

Er hangt een rode gloed over de Stadsschouwburg (Foto: Cunera van Selm/RTV Noord)

'Het is vijf voor twaalf voor de evenementensector. Door mee te doen aan deze actie hopen we de politiek te bewegen om in actie te komen en de steunmaatregelen te verlengen', zegt theaterprogrammeur Annerie Knol van MartiniPlaza.

Alleen wat schoolmusicals

Haar theater is ook zwaar getroffen door het coronavirus. MartiniPlaza kan weliswaar gebruik maken van de steunpakketten, maar moet verder als niet-gesubsidieerd theater zelf zijn broek zien op te houden.

'Sinds half maart hebben we alleen wat schoolmusicals gehad. Een grote productie als de musical Hello Dolly is door corona helemaal geannuleerd, terwijl de Bowie-productie Lazarus voorlopig is uitgesteld naar april 2021', vertelt Knol. 'Ik denk dat als we 25 procent van onze normale omzet halen dit jaar, dat we dan onze handjes mogen dichtknijpen.'

Vooral muziek en cabaret

Voor komend najaar zet Knol noodgedwongen vooral in op muziek- en cabaretvoorstellingen. 'Grote musicals komen voorlopig niet naar Groningen. Dat kan gewoon niet uit: er staat alleen al vijftig man op het toneel! En de acteurs kunnen niet meerdere keren per dag spelen, daarvoor is het te zwaar.'

Voor MartiniPlaza begint het theaterseizoen zondag met de kindervoorstelling Brandweerman Sam. Die staat wél drie keer op één dag op de planken.

'Per voorstelling zijn er maar 450 in plaats van 1600 stoelen. Om het huishouden laten we twee stoelen leeg en ook laten we tussen het publiek telkens een rij leeg om de anderhalve meter te kunnen waarborgen. Het zal voor iedereen even wennen zijn, zo'n lege zaal.'

