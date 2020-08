Jonkies FC Groningen met ruime cijfers langs FC Emmen

Bij FC Groningen begon doelman Jan Hoekstra in de basis ten koste van Sergio Padt. De vaste sluitpost van de Trots van het Noorden, die de afgelopen weken in verband werd gebracht met een vertrek naar FC Emmen, zat ook niet bij de selectie.

Patrick Joosten, Ramon Pascal Lundqvist, Gabriel Gudmundsson en Arjen Robben waren ook niet naar De Oude Meerdijk afgereisd. Joosten kwam met een blessure in Groningen en de verwachting is dat hij over ongeveer drie weken pas kan aansluiten bij de groepstraining. Lundqvist kampt met klachten aan de enkel en Gudmundsson bleef uit voorzorg buiten de selectie. Robben maakt hoogstwaarschijnlijk komende vrijdag zijn eerste minuten in de oefenwedstrijd tegen PEC Zwolle.

Bij het FC Emmen van Dick Lukkien begonnen oud-FC Groningen-spelers Keziah Veendorp, Simon Tibbling, Hilal Ben Moussa en Michael de Leeuw in de basis.



Postema

FC Groningen begon redelijk aan de wedstrijd met een mogelijkheid voor Romano Postema. De achttienjarige spits kreeg op het warme kunstgras echter onvoldoende kracht achter de bal, waardoor het een gemakkelijke prooi voor Dennis Telgenkamp was.

Er gebeurde echter niet veel in de eerste helft, waar de spelers te kampen hadden met zware, warme omstandigheden. Het tempo was laag, beide teams maakten veel fouten en kansen werden er nauwelijks gecreëerd. FC Groningen was in de eerste helft wel de bovenliggende partij, zonder echt goed te spelen.

Prachtig doelpunt Hrustic

FC Groningen kwam vlak voor rust dankzij Ajdin Hrustic toch enigszins verrassend op voorsprong. De bal kwam voor de voeten van Postema, die vanaf de kant te horen kreeg dat hij een actie moest maken, maar de spits legde de bal af op Strunck. De voorzet van de Deen werd door Hrustic in één keer op de slof genomen, waardoor Telgenkamp de bal alleen maar voorbij hoorde komen.

Hrustic in gesprek met FC Groningen trainer Danny Buijs (Foto: Orange Pictures)

Absalem blundert

Die voorsprong was echter niet van lange duur. Glen Bijl strafte een kinderlijke fout van FC Groningen-verdediger Amir Absalem af. De linksback die vorig seizoen nog aan Almere City werd verhuurd, gaf de bal op een presenteerblaadje aan de verdediger van Emmen. Bijl faalde oog in oog met doelman Hoekstra niet en schoot de thuisploeg op slag van rust weer op gelijke hoogte.

Na de rust werd het hele team van FC Groningen vervangen door voornamelijk jeugdspelers. Bart van Hintum, Tom van de Looi en Ahmed El Messaoudi waren na de pauze de enige spelers bij FC Groningen met de nodige ervaring in de eredivisie.

Mohamed El Karbachi

Toch kantelde het spelbeeld niet veel na rust. Emmen had na een uur op voorsprong moeten komen, maar Kolar faalde jammerlijk toen hij voor de neus van Hoekstra opdook. Vlak daarna kwam de Trots van het Noorden weer op voorsprong. Glen Bijl raakt de bal verkeerd met een sliding, die bal kwam voor de voeten van Remko Balk die hem keurig aflegde op Mohamed El Karbachi. De buitenspeler, die vorig jaar overkwam uit de jeugd van Feyenoord, kon de bal gemakkelijk achter Telgenkamp schieten.

Eigen doelpunt Emmen

Tien minuten voor tijd was El Karbachi wederom dicht bij een doelpunt na een goede aanval over de rechterkant. FC Emmen-middenvelder Benko Sabani raakte de bal echter helemaal verkeerd en schoot hem in zijn eigen goal 1-3.

Een aantal minuten later was het wel El Karbachi met zijn tweede goal van de wedstrijd. Na een prachtige actie van Max Hamelink kon El Karbachi zo op Telgenkamp aflopen en voor de 1-4 tekenen.

Komende vrijdag speelt FC Groningen de volgende oefenwedstrijd van de voorbereiding. In het eigen stadion komt PEC Zwolle dan op bezoek.

Lees ook:

- Tibbling bereidt zich voor op ‘emotioneel duel’ met FC Groningen

- Buijs: 'Robben speelt waarschijnlijk vrijdag tegen PEC'