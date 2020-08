Van Hintum: 'Ondanks jonge ploeg moet het goedkomen dit seizoen’

FC Groningen versloeg FC Emmen uit met 1-4. Groningen-spelers Bart van Hintum en Mohamed El Karbachi kijken terug op een prima oefenduel. FC Emmen-trainer Dick Lukkien beseft dat er nog veel werk aan de winkel is voor de start van de eredivisie over ruim een maand.

De 33-jarige Bart van Hintum geldt als een van de meer ervaren spelers in een verder overwegend jonge FC Groningen-selectie. ‘Vooraf denk je wel: we zijn een jong team; gaat het zo’n seizoen worden dat we het lastig krijgen? Maar als je op de training kijkt de afgelopen tijd: het niveau is gewoon hoog. Het moet dit seizoen goedkomen.’

'Ik voel me 22'

Op De Oude Meerdijk waren het de jonkies die het de tweede helft lieten zien. Van Hintum: ‘De jongere garde heeft het aardig gedaan en leuke dingen laten zien. Als team kan het natuurlijk altijd beter, maar als je de tweede helft drie doelpunten maakt en er geen tegen krijgt, heb je het gewoon goed gedaan.'

Van Hintum, die zowel als linksback als centraal in de verdediging uit de voeten kan, hoopt het goede gevoel van vlak voor de coronastop weer op te kunnen pakken. Bang voor een gebrek aan speelminuten het komend seizoen is hij niet. ‘Ik voel me nog 22, ha. Belangrijkste is om fit te blijven. Verder probeer je jongens te helpen binnen en buiten het veld waar je kan’, aldus de verdediger.

'Trots gevoel'

Debutant Mohamed El Karbachi stond na z’n twee goals glunderend, maar tegelijkertijd koel, voor de camera. De 19-jarige buitenspeler, die vorig jaar overkwam uit de jeugd van Feyenoord, is zeer tevreden. ‘ 't Ging wel prima, ik heb twee goals meegepikt. Mooi om zo je debuut te maken. Ik ben hier heel erg blij mee, een trots gevoel.’

Maar wie is Mohamed El Karbachi eigenlijk? ‘Ik kom oorspronkelijk uit Gouda en heb tien jaar bij Feyenoord gespeeld. Ik ben er op gebrand om meer goals te maken en vaker met het eerste mee te doen.'

El Karbachi heeft nog een heel voetballeven voor zich. Ondanks zijn twee goals wil hij niet direct te hard van stapel lopen, al gaat hij dit seizoen wel werken aan z'n doorbraak op het hoogste Nederlandse niveau. Hij speelt bij de FC in het onder 21-team, maar kijkt ook naar boven. 'Mijn doel is om mijn debuut in de eredivisie te maken. Maar eerst maar eens regelmatig meetrainen met het eerste team.’

'Blootleggen pijnpunten'

FC Emmen-trainer Dick Lukkien moest toegeven dat het een verdiende nederlaag was. ‘De opleiding van Groningen staat ook op een hoger niveau. Die jongens zijn gewend aan weerstand, onze jongens niet altijd.’

'Dit stemt absoluut niet tevreden, al zijn we wel iets verbeterd de afgelopen tijd. Het eerste uur was OK. Maar de dingen kunnen beter. Dit soort wedstrijden helpt bij het blootleggen van de pijnpunten. We zijn nog lang niet waar we willen zijn.’

FC Groningen-trainer Danny Buijs was na afloop van de wedstrijd niet bereikbaar voor commentaar.

