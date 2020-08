'Een beetje troep is normaal, maar dit gaat te ver'

Overal liggen peuken, plastic flesjes, lege bekers en lege drankflessen. 'Als het zulk weer is als deze week, is het hier tot diep in de nacht feest. En de sporen blijven achter. Dat is wel heel jammer', zegt Heiminge. 'Dit is een prachtige voorziening. En dat het dan elke ochtend zo'n zooi is...'

Achtergelaten troep bij het Stadsstrand (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

Voordat hij het water ingaat, ruimt hij vaak een deel van de troep op. 'Als we dat allemaal doen, dan hebben we het ook zo weer schoon. Maar het is gewoon jammer dat het moet.'

Niet voor het eerst

'Vorig jaar was het net zo. Als er een feestje gevierd wordt, vergeten mensen blijkbaar dat ze spullen mee hadden die ook opgeruimd moeten worden.'

Medewerkers van de reinigingsdienst ruimen een deel van de rommel op (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

Terwijl het volgens Heiminge allemaal eenvoudig is op te lossen. 'Er staan hier voldoende containers waar het in kan. Of doe het weer in de tas, waarmee je het hier naartoe hebt genomen. Die tasjes liggen er ook allemaal nog, maar die zijn leeg.'