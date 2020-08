Binnen week opnieuw ingebroken in kiosk Veendam

Opnieuw is er ingebroken in de kiosk op het station van Veendam. Het is de tweede inbraak binnen een week tijd. Deze keer is aanzienlijk meer schade aangericht, want de hele pui is bij de inbraak vernield.

'We waren hier vannacht nog geweest om te kijken of alles in orde was', vertelt eigenaar Appie Plaggenborg. Sinds de inbraak vorige week donderdag is hij extra waakzaam en maakt hij elke avond een extra rondje. Vanochtend om zes uur krijgt hij een telefoontje van zijn zoon: het is weer raak.

Hier kun je niet tegen verdienen Appie Plaggenborg - Kiosk-eigenaar

Waar de inbrekers vorige week binnenkwamen via een achterdeur, is nu de hele glazen voorpui vernield. Voor zover Plaggenborg kan zien, is alleen een machine met chips meegenomen en frisdrank. 'Overal langs de weg liggen blikjes uit mijn zaak. Die zijn moedwillig weggegooid.'

Overweegt te stoppen

De moed zakt Plaggenborg door de tweede inbraak behoorlijk in de schoenen. Hij heeft de zaak nog maar een maand in bezit, maar overweegt de kiosk alweer van de hand te doen. 'Hier kun je niet tegen verdienen.'

Het is nog afwachten wat er op camerabeelden staat. 'Ze staan nu twee keer op beeld', zegt Plaggenborg. Hij vermoedt dat dezelfde daders verantwoordelijk zijn.

Televisie

Bij de inbraak vorige week werd zijn zaak overhoop gehaald en werd een televisie gestolen uit de naastgelegen personeelsruimte van Qbuzz. Er zat weinig geld in de kassa.

