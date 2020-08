Risicovolle dijken worden tijdens hete dagen extra goed gecontroleerd

Woensdag namen controleurs Harm Wilting en Erik Schuringa een risicovol deel van de dijk langs het afwateringskanaal van het Schildmeer onder de loep.

'Aan de binnenkant van dit stuk dijk is het droog', zegt Wilting, terwijl hij aanwijst op welk dijkdeel hij doelt. 'We hebben net een boring gemaakt aan zowel de binnen- als buitenzijde van de dijk. Er kwam daarbij wel wat vocht omhoog, maar de binnenzijde is droog', constateert het tweetal.

Nat sproeien

Dat de binnenkant van een dijk droog is en de buitenkant wat vochtiger, is volgens Schuringa niet zo verrassend. Hij heeft de boor waarmee het vochtpeil in de dijk werd gemeten nog in zijn hand. 'Als het gigantisch droog blijft, zoals in de afgelopen dagen, moeten we wel maatregelen nemen. Dan sproeien we de dijk nat. Dan gaan we met een boot door het kanaal en spuiten we er water op.'

Waterschapsmedewerker Erik Schuringa meet het vochtpeil van een dijk met een handboor (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

Het dijkdeel langs het Schildmeer dat Wilting en Schuringa inspecteren, is volgens de waterschapsmedewerkers een zogeheten 'prio 1-dijk'. Dat betekent dat er nog behoorlijk wat veen in de dijk zit, waardoor er onder deze droge omstandigheden minstens één keer per week moet worden gecontroleerd of de dijk nog wel aan alle voorwaarden voor een goede dijk voldoet.

Versteviging

'Deze dijk heeft afgelopen zomer al een versteviging ondergaan. Aan de landzijde van de dijk zat namelijk een kwelsloot, en die is dichtgegooid, maar wel met een drainage erin, zodat het kwelwater afstroomt naar de sloot. Dan wordt het land van de boer ook niet te nat', verklaart Wilting. Er liggen volgens hem ook plannen om de dijk helemaal te verstevigen, zodat de dijk minder frequent geïnspecteerd hoeft te worden.

Als Wilting en Schuringa het dijkdeel tussen Tjuchem en Steedam geïnspecteerd hebben, wordt het vizier op een dijk langs het Slochterdiep gericht. De weersomstandigheden maken het niet even eenvoudig, maar de pas zit er deze ochtend goed in. 'Met dit weer is het tot twaalf uur 's middags best vol te houden.'

Lees ook:

- Droogte tast veendijken aan, maar: 'Nog geen reden voor paniek'