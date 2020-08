Acantus: 'Geen gevaarlijke situatie in Julianaflat Veendam'

De Julianaflat in Veendam is na de ontploffing in 2017 weer helemaal opgeknapt (Foto: Jeroen Willems/RTV Noord)

De Julianaflat werd in 2017 verwoest door een zware explosie. In een artikel van RTV Noord eerder vandaag uitten bewoner Henk Faber en een aantal medebewoners van de flat hun zorgen over een vrouw, die zou hebben gedreigd om het pand op te blazen. Ook zou de vrouw bewoners 'aanvallen' en treiterend gedrag vertonen.

'Er is recent contact geweest met de betrokken bewoner en er zijn geen signalen dat de veiligheid in het geding is', schrijft de woningcorporatie op de eigen site.

Bemiddelen

Acantus beaamt wel dat er problemen spelen, maar zegt dat het slechts om drie bewoners gaat die onderling problemen hebben. De afgelopen tijd zijn er gesprekken gevoerd. 'Bij onmin tussen buren ligt de verantwoordelijkheid om te komen tot prettig samen leven in eerste instantie bij de betrokken bewoners zelf. Als corporatie kunnen wij ondersteunen en bemiddelen. Dat hebben wij in dit geval samen met de gemeente Veendam, zorg en de politie dan ook gedaan en blijven we doen.'

Twee kampen

De flat lijkt in twee kampen verdeeld. De 72-jarige Henk Faber en een aantal andere bewoners zeggen zich serieus zorgen te maken en juist andere bewoners komen op voor de vrouw in kwestie. 'Het is juist een hele lieve en kwetsbare vrouw. Er is nu een groepje bewoners dat haar probeert zwart te maken met deze leugens. We zijn hier erg boos over', aldus vriendinnen van de vrouw die ook in de flat wonen.

De bewoonster om wie het gaat wil volgens de vriendinnen zelf niet reageren op de kwestie.

