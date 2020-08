Meisje (15) rijdt in auto zonder kentekenplaten

Een vijftienjarig meisje is dinsdagavond aangehouden, omdat ze in een auto reed op de Kaapse Baan in Groningen, vlak bij de Hoornse Plas. Ze had geen gordel om, reed in een auto zonder kentekenplaten en had uiteraard nog geen rijbewijs.

De politie stopte de auto in een onderzoek naar een gestolen fiets. Een getuige had gezien hoe twee mensen probeerden een fiets in de kofferbak van een auto te stoppen. Achter het stuur zat de 15-jarige uit Yde.

De 22-jarige eigenaar van de auto uit Eelde kwam even later aanlopen. Zowel hij als het meisje zijn beiden aangehouden op verdenking van diefstal. Ze zitten nog vast. De auto is weggesleept.

Fiets in de bosjes

Agenten vonden de gestolen fiets terug in de bosjes. Waarschijnlijk was het mislukt de fiets in de kofferbak te krijgen. De eigenaar heeft zich inmiddels gemeld.