Inzameling opgezet voor bewoners afgebrand huis Eenrum

Er is een inzamelingsactie opgezet om geld in te zamelen voor het stel uit Eenrum dat vorige week donderdag hun huis in vlammen zag opgaan.

'Wij, vrienden, familie en dorpsgenoten, gunnen Ruben en Sacha deze mogelijkheid voor een nieuwe start zó enorm, dat we deze actie zijn gestart', schrijven de initiatiefnemers van de actie. Doel is om 10.000 euro op te halen. Woensdagmiddag om 12:30 uur stond de teller op 2704 euro.

Het stel was bijna klaar met de verbouwing van het pand aan de Hoofdstraat in het dorp. Ze wilden er een Bed&Breakfast en een koffiehuis beginnen.

Inboedel onverzekerd

‘De inboedel was nog niet verzekerd’, zegt Roy Bult, een van de initiatiefnemers. Het pand zelf was wel verzekerd. 'Ze wilden hun inkomsten halen uit de b&b en het koffiehuis, dat missen ze nu. Elke euro die we binnenhalen, is meegenomen.'

Andere woning

‘Ze zijn gelukkig gezond, en bijzonder sterk. Ze laten de kop niet hangen en gaan er weer voor. Maar dat is lastig, omdat ze niks meer hebben. Ze logeren bij een zus van Ruben. Iemand heeft ze een woning in Leens aangeboden, waar ze binnenkort kosteloos in kunnen.’

Bedankje

Daags na de brand bedankte het stel via een bericht op Facebook hun dorpsgenoten al voor de steun die ze meteen kregen. 'Terwijl wij als een kip zonder kop rondliepen, kregen we veel steun van dorpsbewoners; buren, bekenden en onbekenden. We kregen flessen water aangeboden, slippers voor onze blote voeten, mochten bijkomen in het huis van overburen, talloze slaapplaatsen kregen we aangeboden.'

Lees ook:

- Bewoners afgebrand pand Eenrum bedanken 'lieve dorpsgenoten en hulpverlening'

- Bewoner woningbrand Eenrum: 'Na een knal was het vuur meteen enorm'