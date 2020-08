Verzorgingstehuis Wiemersheerd heeft warmte nu onder controle

Hulpdiensten rukten dinsdag groot uit omdat de warmte op de bovenste etage van verzorgingstehuis Wiemersheerd in Loppersum op liep tot zo'n 35 graden. Inmiddels is er een oplossing gevonden.

'We hebben gisteravond nog koelsystemen met een koerier laten brengen', zegt interim-locatiemanager Sjuk Fransbergen opgelucht. 'We hebben vanochtend gelijk een meting gedaan en toen scheelde het al 5 tot 7 graden op sommige plekken. We moeten haast uitkijken dat we het nu niet te koud maken want anders wordt het verschil tussen binnen en buiten te groot voor onze bewoners.'

De brandweer besloot dinsdag om het dak van het verzorgingstehuis Wiemersheerd te koelen met water omdat de temperatuur in het gebouw te hoog opliep. Later die dag kreeg de meldkamer ook telefoontjes van andere verzorgingstehuizen met hetzelfde probleem.

'We hebben misschien iets te goed reclame voor ons zelf gemaakt', zegt woordvoerder Arvid Klijzing van de brandweer. 'Bij calamiteiten staan we er maar in eerste instantie is iedereen zelf verantwoordelijk voor de eigen klimaatbeheersing. Dat hebben we ook met de Zonnehuisgroep, waar Wiemersheerd onder valt, afgesproken.'

'Nieuwe werkelijkheid'

Het probleem is ook bij de Zonnehuisgroep groter dan alleen de locatie in Loppersum. 'In sommige oude gebouwen met een plat dak is het gewoon lastig om het klimaat goed te regelen en daarom staan de gehuurde airco's bij ons op meerdere locaties', zegt Fransbergen. 'Voor ons is dit ook een nieuwe werkelijkheid. Zulke hoge temperaturen en dan ook nog zo lang achter elkaar.'

Op termijn moet het hitteprobleem van de Wiemersheerd tot het verleden behoren want er worden inmiddels nieuwbouwplannen gemaakt.

