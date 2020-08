Gronings sprekende robot wordt getest in het Forum, maar zoekt nog een naam

Van Doorn doet al een paar jaar onderzoek naar robots, vooral in de zorg. In januari was er al een test in een andere sector; je kon toen bij een aantal politiebureaus in Noord-Nederland aangifte van bijvoorbeeld fietsendiefstal doen.

Verzorgingshuis

Ze heeft nu een robot die een aantal, voorgeprogrammeerde, zinnen in het Gronings kan zeggen. Dit weekend wordt de robot uitgetest in het Forum. Voor Van Doorn is het belangrijk om te weten hoe mensen reageren op de robot. Het oorspronkelijke idee was om de robot in een verzorgingshuis te testen, maar in verband met corona is dat voorlopig niet mogelijk.

‘Mensen vinden robots niet zo prettig. Misschien dat het helpt met dialect, dat wil ik graag weten. Daarom hebben we haar Gronings geleerd', legt de hoogleraar uit.

Als uit onderzoekt blijkt dat de reacties positief zijn op de Gronings sprekende robot dan wordt er verder gezocht naar budget. Van Doorn en haar collega's hebben geld nodig om de taalvaardigheid van de robot verder te ontwikkelen.

‘Is het dialect prettig of het juist toch een beetje raar als een robot Gronings praat? Als we antwoord hebben op die vraag moeten we kijken of we verder willen gaan met de robots.’

Andere talen

Personeelstekort begint een steeds groter probleem te worden in de ouderenzorg. Het gaat haar ook niet specifiek om het Gronings dialect. ‘Als je ouder wordt, ga je terug naar de taal van je geboorte. Daarom biedt een robot de mogelijkheid een taal te leren die bijna niemand op bepaalde plekken spreekt en waar dus ook moeilijk personeel voor te vinden is’, aldus de hoogleraar.

De politie Noord-Nederland draaide al een proef met een robot die aangiften van kleine criminaliteit kan opnemen. De robot kan al eenvoudige aangiften opnemen, zoals fietsendiefstal en internetoplichting. Ook kon je bij de robot terecht voor verloren of gevonden voorwerpen, of het maken van een afspraak.

Robot zoekt naam

Sommige mensen noemen de robot nu nog Pepper, omdat het type robot zo heet. Uit nadere inspectie blijkt echter dat dit exemplaar een vrouwtje is en omdat de naam Pepper iets te mannelijk klinkt, is de robot op zoek naar een nieuwe naam.

'De naam moet vrouwelijk zijn, maar tegelijkertijd niet te menselijk, dat ervaart men als onprettig. En we zoeken bij voorkeur een Groningse naam’, aldus Van Doorn.

