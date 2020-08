Brein achter moord op Gerard Meesters komt toch naar Nederland

Robert D. wordt op verzoek van het het Openbaar Ministerie Noord-Nederland uitgeleverd om te worden gehoord in de moordzaak op onderwijzer Gerard Meesters in 2002 in Groningen.

Dat meldt Dagblad van het Noorden. D. wordt gezien als het brein achter de moord op Meesters.

Robert D. wordt internationaal gezien als één van de grootste drugscriminelen van Europa. Hij werd onlangs in hoger beroep in Parijs veroordeeld tot 22 jaar gevangenisstraf. Woensdagmiddag besloot de rechtbank in Parijs om D. aan Nederland over te dragen.

Internationale drugsbende

Meesters werd in 2002 in de deuropening van zijn huis aan de Uranusstraat in Stad doodgeschoten. De dader, Daniël S., maakte deel uit van een internationale drugsbende, die op zoek was naar de zus van het slachtoffer. Zij zou in Spanje een grote hoeveelheid drugs van de bende hebben gestolen.

Gewelddadige crimineel

Daniël S. kreeg in 2006 levenslang. Tijdens de rechtszaak werd de naam van Robert D. al door het Openbaar Ministerie genoemd als opdrachtgever. Hij is uiteindelijk in november 2015 in Spanje opgepakt voor drugshandel. Destijds vroeg het OM niet om zijn uitlevering.

In 2018 kwam er nieuw bewijs aan het licht waarna het OM opnieuw onderzoek deed.

