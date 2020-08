Astronomen ASTRON en RUG ontdekken bijzonder sterrenstelsel

Het onderzoek is woensdag in Nature gepubliceerd.

'Het is een hele bijzondere waarneming', zegt hoogleraar sterrenkunde Marc Verheijen van de RUG tegen RTV Drenthe. 'Het licht van het sterrenstelsel heeft er 12 miljard jaar over gedaan om de aarde te bereiken. Het staat zo ver weg dat je er de beste telescopen en de hulp van de natuur voor nodig hebt.'

Jong, maar volwassen

Volgens Verheijen lijkt het nieuwe sterrenstelsel al op een volwassen stelsel. En dat is heel bijzonder. 'Dit sterrenstelsel is 1,5 miljard jaar na de oerknal ontstaan en het heeft nu al veel gas en sterren verzameld. Normale sterrenstelsels doen daar miljarden jaren over. Het is heel bijzonder dat zo'n groot sterrenstelsel is ontstaan zo kort na de oerknal.'

En dus zet deze ontdekking de wetenschappers aan het denken en levert het misschien nieuwe inzichten op over het verleden van het heelal. 'Dit hadden we ook niet verwacht. We moeten nu echt opnieuw gaan bedenken hoe sterrenstelsels zich vormen.'

Doorbraak

De wetenschappers hebben voor deze ontdekking zeer sterke telescopen gebruikt. Onderzoeksleider Francesca Rizzo spreekt van een doorbraak. 'Het resultaat laat zien dat de structuren die we in de nabije stelsels en in onze eigen Melkweg waarnemen, 12 miljard jaar geleden al op hun plek zaten.'