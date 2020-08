Bussen tot en met zaterdag verdwenen van Grote Markt

Hoe de vernieuwde Grote Markt eruit komt te zien, is nog niet bekend. Maar fietsers en voetgangers hebben vanaf woensdag wel een klein voorproefje mogen meemaken. De bussen zijn weg, de Oosterstraat is afgesloten voor fietsers en de Gelkingestraat is voor deze keer tweerichtingsverkeer. De gemeente test alternatieve routes voor voetgangers en fietsers.

Wie denkt vanuit de Gelkingestraat rechtsaf te slaan richting de oostzijde van de Grote Markt, komt bedrogen uit. Twee dranghekken en een verkeersregelaar moeten het publiek tegenhouden. Rechtdoor is de enige mogelijkheid, dwars over het plein en voor het stadhuis langs de Oude Ebbingestraat in.

In volle vaart voor het Stadhuis langs

Een enkele fietser kijkt twijfelachtig om zich heen, maar de meeste mensen gaan in volle vaart voor het Stadhuis langs, alsof ze nooit anders gedaan hebben. Verwarrend is het niet, zo vindt wethouder Philip Broeksma. ‘Er staan verkeersregelaars en borden waar mensen heen moeten. Volgens mij is het heel duidelijk wat de route is.’

Fietsen over de Grote Markt (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

Niet rustiger zonder bussen

Het is niet rustiger zonder bussen op de Grote Markt. Ook zonder het openbaar vervoer lopen veel mensen langs de oostkant en over het plein. De bussen rijden tijdelijk over de Diepenring.

Eigenlijk zou deze proef in mei al plaatsvinden, maar vanwege de coronacrisis is dat uitgesteld. In oktober komt er een tweede experiment, maar dan blijven de bussen gewoon over de Grote Markt rijden.

Lees ook:

- Geen bussen op Grote Markt tijdens KEI-week