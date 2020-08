Vrijwilliger KEI-week besmet met corona (update)

Een vrijwilliger van de KEI-week in Stad is besmet met het coronavirus. De besmetting is opgelopen in de periode voorafgaand aan de introductieweek.

De vrijwilliger is dinsdag getest op het virus en woensdag bleek de uitslag positief. 'We hebben direct gekeken met wie de persoon in nauw contact in geweest', aldus KEI-voorzitter Floris Ganzeboom.

Bron- en contactonderzoek

'Daaruit bleek dat dit met vijf andere vrijwilligers was die betrokken zijn bij de organisatie van de KEI-week. Zij vertonen geen symptomen van het coronavirus en zitten nu in thuisquarantaine.'

De GGD achterhaalt via bron- en contactonderzoek met wie er nog meer contact is geweest.

KEI-week gaat door

'In de KEI-week zelf hebben we geen besmettingen gehad. We doen er in samenspraak met de Veiligheidsregio alles wat binnen onze macht ligt aan om dit te voorkomen.'

In overleg met de GGD is er, mede omdat de besmetting vóór de KEI-week is opgelopen, besloten dat er geen reden is om de introductie te stoppen.

In een update is de reactie van KEI-voorzitter Floris Ganzeboom toegevoegd