Swapfiets roept nieuw model fietsen terug

Klanten wordt gevraagd 'onmiddellijk te stoppen met het gebruik' van de fiets. Wat precies aan de voorvork mankeert, is niet bekend.

Het bedrijf zal binnen de 48 uur contact opnemen met gedupeerden om de fiets op te halen. Hen wordt een vervangende fiets aangeboden. 'We willen ons oprecht excuseren voor dit ongemak en we doen ons uiterste best om de situatie zo snel mogelijk op te lossen', aldus het bedrijf in een mededeling aan klanten.

Mogelijk ook in Groningen

Hoeveel fietsen er worden teruggeroepen, is niet bekend. Swapfiets zegt op zijn website dat het model onder andere in Amsterdam, Den Haag, Münster, München, Antwerpen en Brussel wordt gebruikt. Hoeveel fietsen van dit model in Groningen rondrijden is niet bekend.

Swapfiets heeft inmiddels meer dan 200.000 klanten. Een jaar geleden stond de teller nog op 100.000 abonnees. Bij Swapfiets betaal je een vast bedrag per maand voor een fiets. Bij een defect, zoals een lekke band, wordt het rijwiel binnen een dag gerepareerd op een locatie naar keuze.