Rommel na piekdag Paterswoldsemeer: 'Neem geen glas mee'

Donderdagmorgen om zeven uur is een groepje mannen druk bezig met opruimen. Tientallen flessen, blikjes en ander afval liggen verspreid rond het meer.

'Dit is vrij normaal hier', zegt Jan Reinds van Meerschap Paterswolde. 'Het meeste ligt gelukkig bij de afvalbakken. Misschien zijn er ook niet genoeg bakken; dit zijn wel piekdagen. Het is een recreatiegebied met een boel gasten. Als die er niet zouden zijn, is het ook niet goed.'

Scherven

Beheerder Harold Homan van het meerschap vindt het ook niet zo'n probleem als er rommel bij de prullenbakken ligt. 'Ik heb meer moeite met de flessen die verspreid over het terrein liggen. Soms sneuvelt er wel eens eentje en dan heb je scherven waar mensen met blote voeten overdag weer in gaan staan.' Homan roept dan ook op om zo min mogelijk glas mee te nemen naar het meer. 'Als je het toch doet, ruim het dan netjes op of neem het weer mee naar huis.'

'Misschien zijn er ook niet genoeg bakken; dit zijn wel piekdagen' (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

Kampvuren

De mannen werken ondertussen flink door. Reinds: 'Tegen negen uur moeten we het meeste aan de kant hebben. Ons reguliere werk gaat ook gewoon door, zoals het maaien. Tot de koffie hebben we hulptroepen en daarna gaan we verder met het gewone werk.'

Wat hij het meest vervelend vindt om op te ruimen? 'Ik erger me vooral aan die brandplekken in het gras waar vuren zijn gemaakt. Dan gaat het niet om een kleine barbecue, maar om grote kampvuren waarvoor takken uit het bos zijn gehaald. Daar worden lege blikjes en flessen in gegooid. Die knappen kapot en dan vliegen de stukjes alle kanten op. Het is jammer dat dat zo moet.'

