Hateboer senior: ‘Het sprookje Bergamo is nog niet over’

‘Ik zat met het zweet in m’n handen. Mijn zoon riep nog: ‘Het zou toch niet?’ Het was een heet avondje voor André Hateboer. Samen met zijn vrouw en jongste zoon zag hij thuis vanaf de bank in Beerta hoe het Atalanta Bergamo van zijn zoon Hans een haltefinaleplek in de Champions League misliep.

In de slotfase ging het tegen Paris Saint Germain toch nog mis. ‘Het was supergezellig, tot vijf minuten voor tijd’, vat Hateboer senior de wedstrijd kernachtig samen.

André moest terugdenken aan de Champions League-finale tussen Bayern München en Manchester United in 1999 in Camp Nou. Ook toen was het vlak voor tijd nog 1-0 en was de Duitse champagne al ontkurkt. Bayern-icoon Frans Beckenbauer was naar verluidt al op weg naar het veld om 'de cup met de grote oren' aan zijn club uit te reiken. Toen liep het anders, net als gisteravond.

'Ongelooflijk spannend'

En dat na een heel goed begin van de wedstrijd van Atalanta. André Hateboer: ‘Een open eerste helft resulteerde in kansen aan beide kanten.' Ook Hans kreeg een flinke kopkans toen hij zomaar voor het doel van de miljoenenploeg uit Parijs opdook. 'Hij deed eigenlijk alles goed, maar de bal ging er niet in. Dat is voetbal en dat is heel spijtig.'

‘Het was ongelooflijk spannend. PSG bleef maar aandringen en ook wij kregen kansen.’ Inderdaad - vader Hateboer leeft zo met z’n zoon mee, dat hij in de wij-vorm spreekt over de Noord-Italiaanse club.

'Beter team'

De 1-1 gelijkmaker van Marquinhos in Lissabon was al een flinke klap voor Atalanta, maar zou nog een verlenging hebben betekend. Niet veel later scoorde ook Eric Maxim Choupo-Moting en was het sprookje voor Atalanta definitief voorbij. Mario Pasalic had in de eerste helft voor Atalanta nog de score geopend.

‘Zij hebben meer individuele kwaliteiten, Atalanta heeft een beter team’, aldus André.

'Hoop in getroffen gebied'

Bergamo is een van de streken die het zwaarst getroffen werd door corona. Dat speelt volgens Hateboer op de achtergrond zeker een belangrijke rol. ‘Ik heb best veel contact met supporters van Atalanta. Iedereen is met die wedstrijd bezig. Atalanta Bergamo geeft toch nog een beetje hoop in een zwaar getroffen gebied. Dat merkte je gisteren ook; de jongens gingen er gewoon voor.’

'Hans wil niet weg'

Hans heeft nu eerst twee weken vakantie. En daarna? Vader Hateboer: ‘Hij heeft het super naar z’n zin daar. Sportief gezien hoeft hij echt niet weg. De enige reden dat hij weg zou gaan is voor het avontuur. Maar het sprookje Bergamo is nog niet over.’



