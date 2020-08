Burgemeester Van der Tuuk verhuist naar Westerkwartier

Burgemeester Ard van der Tuuk gaat in Niebert wonen. Hij en zijn echtgenote hebben een woonboerderij gekocht aan de Carolieweg. Nu woont de burgemeester van Westerkwartier nog in Schipborg.

Van der Tuuk: 'Begin januari krijgen we de sleutel en dan gaat een aannemer aan de slag om de bovenverdieping te verbouwen. Hoe lang dat gaat duren durf ik niet te zeggen, maar als het allemaal klaar is gaan we verhuizen. Medio volgend jaar hopen we er te wonen.'

Eerste burgervader

Van der Tuuk is de eerste burgemeester van Westerkwartier, de gemeente die per 1 januari 2019 ontstond door de fusie van Leek, Marum, Grootegast, Zuidhorn en een deel van de voormalige gemeente Winsum. Daarvoor was Van der Tuuk waarnemend burgemeester in Grootegast.

Nog één kans

Sinds zijn aantreden in Westerkwartier was de burgemeester op zoek naar een geschikte woning in zijn gemeente en bleef hij wonen in Schipborg. Al die tijd had hij een woonplaatsontheffing van de gemeenteraad. Die ontheffing moet nog eenmaal worden verlengd tot de datum dat Van der Tuuk de woning in Niebert betrekt.

