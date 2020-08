Directeur ESD-SIC vertrekt

Middel was de afgelopen vier jaar directeur bij ESD. Hij werkte in toaal vijftien jaar bij het bedrijf.

ESD-SIC is onderdeel van het Duitse moederbedrijf REF Processing. Daar komt een nieuwe topman en deze wisseling van de wacht is voor Middel aanleiding om de fabriek in Farmsum te verlaten. Ook manager Joost Demmink neemt afscheid van het bedrijf.

Juridisch gevecht met provincie

De laatste jaren ging het bedrijf een lastige tijd door. Eind 2018 werd bekend dat de fabriek vezels uitstoot die volgens de Gezondheidsraad en de GGD mogelijk kankerverwekkend zijn. De vezels komen vrij bij blazers en het normale productieproces. Daarop besloot de Provincie Groningen over te gaan op boetes tot 750.000 euro als ESD met de uitstoot van de vezels door zou gaan.

Dat was het begin van een juridisch gevecht waarbij de rechter bepaalde dat het Farmsumer bedrijf een vergunning moet aanvragen voor de uitstoot van de zogenoemde SiC-vezel. De provincie wilde de aanvraag eerst niet in behandeling nemen. Na een kort geding is een nieuwe aanvraag nu wel in behandeling. Naar verwachting neemt Gedeputeerde Staten na de zomervakantie een besluit hierover.

Blazers

Het bedrijf zit sinds 1973 in Farmsum en produceert siliciumcarbide, een slijpmiddel dat onder andere wordt gebruikt in schuurpapier en dieselroetfilters. Bij de productie ontstaan met regelmaat blazers. Vorig jaar kampte het bedrijf met 52 stofexplosies, gemiddeld één keer per week. Dit jaar zijn er, in vergelijking met de afgelopen jaren, minder blazers.

Nieuwe directeur bekend

De nieuwe directeur wordt Marco Moreno. Hij heeft de afgelopen jaren onder meer gewerkt voor siliciumcarbideproducenten in Brazilië, Venezuela en Zuid-Afrika. Sinds vorig jaar is hij technisch directeur bij ESD-SIC. Moreno zegt zich de komende jaren te willen richten op het verduurzamen van het bedrijf, de reorganisatie en het verminderen van het aantal blazers.

Bij ESD werken zo'n honderd mensen.