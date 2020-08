Enexis bestudeert uitkomst rechtszaak 'gasverlater'

Dat gebeurde in een zaak die de Zuid-Drentse netbeheerder Rendo had aangespannen tegen een klant uit Meppel. Die weigerde de netbeheerder opdracht te geven om zijn aansluiting te verwijderen, ook al gebruikte hij geen gas meer.

Na een jaar aandringen besloot Rendo het heft in eigen hand te nemen en de gasaansluiting toch te verwijderen, waarbij de netbeheerder zich beriep op wettelijke verplichtingen en veiligheidsvoorschriften. De klant kreeg een rekening van 400 euro, maar weigerde die te betalen. De rechter stelde de man in het gelijk, omdat hij geen opdracht had gegeven om de aansluiting te verwijderen. Ook wordt het doorberekenen van afsluitkosten niet genoemd in de Gaswet.

Wetswijziging op komst

De gezamenlijke netbeheerders in ons land, waaronder Enexis in onze provincie, zeggen de uitspraak en de gevolgen ervan te bestuderen. Het is nog onduidelijk in hoeverre de zaak een precedent schept.

Er is al een wetswijziging in de maak, waarin staat dat de kosten voor het verwijderen van een gasaansluiting fifty-fifty worden verdeeld tussen klant en netbeheerder. Die gaat waarschijnlijk per 1 januari 2021 in. De Tweede en Eerste Kamer hebben al ingestemd; het wachten is nu op een advies van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) aan minister Wiebes (Economische Zaken).

Kosten bij Enexis: 217 tot 752 euro

De hoge kosten voor het verwijderen van gasaansluitingen zorgen al jaren voor veel ergernis bij mensen die van het gas af willen, bijvoorbeeld omdat ze een warmtepomp hebben laten installeren. Zij spreken schamperend van een 'afsluitboete', terwijl zij het goede voorbeeld geven door geen gas meer af te nemen. Ook Enexis is meerdere keren betrokken geweest bij geschillen hierover, geeft woordvoerder Jan Bakker aan.

Als klanten van Enexis van het gas af willen, kost dat bij hoogbouw op dit moment nog 217,26 euro. Bij laagbouw wordt 752,55 euro berekend. Een flink prijskaartje, maar volgens Bakker gaat het om de daadwerkelijke kosten.

Hele leiding moet weg

Bij laagbouw wordt de aansluitleiding weggehaald vanaf de hoofdleiding in de straat tot aan de meterkast in huis. Dat betekent vaak ook dat de hele tuin moet worden opengegraven.

'Wij zijn verplicht om de hele leiding op te ruimen. De milieuwetgeving schrijft voor dat je geen assets in de grond mag laten zitten. Ook een gasleiding afdoppen mag niet, want dat is potentieel gevaarlijk en mag alleen tijdelijk, voor een jaar. Haal je zo'n leiding niet weg, dan moet je die onderhouden. Logisch, want er staat gasdruk op. Dat onderhoud brengt uiteraard kosten met zich mee. Die moeten wij doorberekenen', vertelt Bakker.

Kleine getallen

Vorig jaar wilden in onze provincie 474 adressen van het gas af. In 2018 kreeg Enexis nog 694 afsluitverzoeken vanuit Groningen. 'Landelijk zien we wel een toename, maar het zijn nog steeds kleine getallen: op de circa 2,3 miljoen gasaansluitingen die wij van Groningen tot Maastricht beheren, wilden vorig jaar 3.023 mensen van hun gasaansluiting af', aldus Bakker.

Volgens hem leidt het groeiende aantal 'gasverlaters' op dit moment nog niet tot hogere kosten voor de achterblijvende klanten. 'Het gaat nu nog slechts om individuele gevallen. Maar uiteindelijk betalen achterblijvende gasklanten straks wel een hoger tarief, dat is onvermijdelijk.'

'De grote slag wordt over enkele jaren verwacht als gemeenten met een wijk-voor-wijk aanpak komen om gas te vervangen door andere verwarmingsmethoden, zoals warmtepompen of warmtenetten.'



Lees ook:

- 'Gasloze' boer: 'Ik ben pisnijdig en vind het schaamteloos'

- 'In dit tempo is Nederland pas over 280 jaar van het gas af' (2019)

- Groningers en partijen: moeten woningeigenaren geld krijgen om van het gas af te kunnen? (2019)