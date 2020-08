Roelf B. en Gert-Jan N. uit Stadskanaal hoeven niet direct terug naar hun cel

Roelf B. en Gert-Jan N. hoeven niet direct terug naar de gevangenis. De twee Stadskanaalsters blijven onder huisarrest in Boedapest tot aan het hoger beroep in hun zaak. Dat meldt Peter Enzsöl, de advocaat van N.

B. en N. werden in juni tot vijf jaar veroordeeld voor grootschalige drugshandel. Het Openbaar Ministerie (OM) in Boedapest ging direct in hoger beroep tegen deze straf. De rechter besloot toen dat de twee veroordeelde mannen dat beroep buiten de gevangenis in hun appartement in Boedapest mochten afwachten. Wel moeten ze een elektronische enkelband dragen en mogen ze het appartement niet verlaten.

Opgelucht

Het OM vindt dat B. en N. hun beroepszaak in de gevangenis moeten afwachten, om te voorkomen dat ze voor die tijd op de vlucht slaan. Daarom maakt de aanklager ook bezwaar tegen het huisarrest, maar dat bezwaar is dus door de hogere rechtbank afgewezen. Tot vreugde van N., zegt zijn advocaat: 'Gert-Jan is blij en opgelucht'.

De twee Stadskanaalsters werden vorig jaar augustus betrapt op het Sziget-festival in de Hongaarse hoofdstad, toen ze drugs verkochten aan festivalbezoekers. Ze bleken in totaal twintig kilo drugs vanuit Nederland naar Hongarije te hebben gesmokkeld, vooral xtc-pillen en marihuana. De straatwaarde was volgens de Hongaarse politie 300.000 euro.

Strenge straffen

In Hongarije staan strenge straffen op drugsdelicten. De maximale straf is levenslang. Vijf jaar is de minimumstraf volgens de Hongaarse wet. In dit geval heeft het OM acht jaar tegen B. geëist en tien jaar cel tegen N. De eis voor N. is hoger, omdat het OM hem als het brein achter de drugssmokkel beschouwt.

Het hoger beroep dient naar verwachting komend najaar. Als het vonnis voor B. en N. definitief is, hopen ze dat zij hun straf in Nederland mogen uitzitten. Hun advocaten betoogden eerder dat hun cliënten geen doorgewinterde drugssmokkelaars zijn, maar twee onbezonnen avonturiers, die geen besef hadden van de gevolgen van hun daden.

De zaak kreeg van begin af aan veel aandacht in de media, omdat Roelf B. tot aan zijn arrestatie bekend stond als een talentvolle atleet.

Reactie OM

Het OM laat weten nog niet te kunnen reageren, omdat het de beslissing van de rechter over het huisarrest van B. en N. nog niet heeft ontvangen.

Dit artikel is aangevuld met de reactie van het OM.

