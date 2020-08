Basisscholen beginnen straks waar ze voor de zomer geëindigd zijn

Bij onderwijsstichting Marenland, met zo'n twintig openbare basisscholen in Noordoost-Groningen zijn de leraren er klaar voor, vertelt bestuurder Geert Bijleveld: 'Het is natuurlijk spannend, want er is de afgelopen zes weken van alles gebeurd, maar ze zijn nieuwsgierig en ze hebben zin om weer te beginnen. We hebben op het moment geen leraren die niet voor de klas durven'.

Ongewoon begin

Het is een ongewoon begin van het schooljaar, dat volgt op een ongewoon slot van het vorige. Er was toen nauwelijks een afsluiting van het jaar. Bijleveld: 'We beginnen zoals we zijn geëindigd, met reguliere lessen. We volgen de landelijke regels van de PO-raad. We blijven aandacht houden voor voldoende hygiëne en voor afstand tussen leerkrachten en leerlingen. En ouders houden we zoveel mogelijk buiten de school. Dat maakt het anders dan vroeger.'

Thuis houden?

Alle leerlingen worden weer op school verwacht, behalve als iemand in het gezin besmet is met corona. Dus ook als ouders een slechte gezondheid hebben, kunnen ze hun kind niet om die reden thuis houden, zegt Bijleveld: 'We zien ze graag verschijnen op school. We gaan er vanuit dat de kinderen het virus nauwelijks doorgeven en hier in Groningen is de kans bovendien klein dat ze het oplopen.'

Ouders geïnformeerd

Woensdag zijn de ouders geïnformeerd over het nieuwe schooljaar. Dat heeft dus even geduurd, maar dat komt volgens Bijleveld ten eerste omdat er ten opzichte van het begin van de zomer niet zoveel nieuws te melden was. Ten tweede zijn er nu pas landelijk weer nieuwe coronamaatregelen vastgesteld. 'Eerder kon dus ook niet', aldus Bijleveld.

Tweede golf

Wat er gebeurt als de gevreesde tweede golf aan coronabesmettingen arriveert, durft hij niet te voorspellen. Dat hangt van de richtlijnen af die het kabinet dan voorschrijft.