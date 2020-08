Column: Sportauto

Twee jonge broers zitten op een joekel van een zwerfkei midden in Holwierde, aan de Hoofdweg. De twee wonen pas een jaar in het dorp en hebben nog niet echt vriendjes weten te maken.

Het is de warme zomer van 1994 en de dagen gaan traag. Elke dag zitten ze vanaf die kei te staren naar de weg, waar ze geduldig wachten op het glorieuze moment dat er eindelijk eens een echte sportauto door het dorp komt rijden. De oogst is echter schraal. Veel burgerbakkies en vrachtwagens op doortocht naar de Eemshaven.

Het maakt hun waardering voor de mindere goden des te groter. Een Toyota Celica, een BMW Z3 en een rode Renault Alpine die om de zoveel tijd weer zijn hoekige neus in het dorp laat zien. Het zijn hoogtepuntjes in die lange zomer, waarin de broers veel rond het huis hangen en door het dorp struinen.

Na weer een vruchteloze autostaarsessie, besluiten de twee tot actie over te gaan. Dat er ergens in Holwierde een sportauto zou kunnen staan is reden genoeg voor een verkenningstocht. Na een uurtje lopen vinden ze iets wat in de verte doet denken aan de Ferrari's van hun dromen: een rode Nissan 100 NX, geparkeerd voor een eenvoudig huisje.

Ze bellen aan en een man doet open. 'Goeiemiddag meneer, wij zijn op zoek naar sportauto's en zouden heel graag een keer in uw auto willen rijden.' De verbaasde man, een jonge kerel nog, denkt 'waarom ook niet?' en even later zitten ze gedrieën in de felbegeerde bolide. Na een wat teleurstellend rondje door het dorp, bedanken de jongens de man om hem daarna nooit meer weer te zien.

De gebroederlijke autofilie leidt tot een andere vreemde ontmoeting. Het is een zomer later en de broers logeren bij familie in Tjuchem. Na wat overleg ontstaat er een plannetje en wordt de moed bij elkaar geraapt. Ze slaan een paadje in, waar aan het eind een groep stoere kerels zit naast een stel Opel Manta's. Wederom niet echt Ferrari-niveau, maar je neemt wat je krijgen kan.

De jongens vertragen hun pas en lopen op het groepje af, richting de lucht van schraal bier en goedkope tabak. Hoe dichter bij ze komen, hoe onvriendelijker de ogen boven de vlassnoren ze aanstaren. Tegen beter weten in proberen ze het toch maar: 'Hallo meneer, mogen we uw auto bekijken?' Half grommend volgt op norse toon de reactie: 'Ah jong, oprott'n, wegweez'n!' Een illusie armer keren de jongens vakantiehuiswaarts. Met Manta-mannen valt geen land te bezeilen.

Na drie achtereenvolgende zomers autostaren is de lol er wel van af. De autoposters gaan van de muren en maken plaats voor voetballers en Sonic en Mario. Vele jaren later zit één van de broers aan de toog van Café Kult in Stad. In de late uurtjes raakt hij in gesprek met een oudere man en vertelt hem dat hij drie jaar in Holwierde heeft gewoond.

De man gaat terug in de tijd en zegt schijnbaar zonder een spoor van sentiment: 'Daar reed ik in de jaren negentig wel eens doorheen in mijn rode Renault Alpine.' Hij kijkt de broer aan en ziet niet dat vlak voor hem een klein jongetje een dansje op een zwerfkei doet.

Jelger Staal is een van de zoons van Ede Staal. Hij is muzikant, tekstschrijver en naar eigen zeggen 'creatieveling'. Hij vervangt op deze plek vier weken lang onze vaste columnist Erik Hulsegge, die even zijn verhalenaccu op moet laden. Dit is zijn tweede column.