Robben nog niet in actie tegen PEC Zwolle

Arjen Robben komt nog niet in actie tegen PEC Zwolle vrijdagavond. De aanvaller trainde de hele week mee met de rest van de ploeg, maar kampt nu met 'lichte fysieke klachten in de vorm van spierpijn en stijfheid'.

Dat schrijft FC Groningen op haar website.

Trainer Danny Buijs: 'De klachten zijn heel logisch voor een speler van zijn leeftijd en die een jaar lang niet heeft gespeeld, maar voor ons wel een reden om geen enkel risico hierin te nemen. We herhalen wat we al eerder hebben gezegd; er is een groter doel. Wij willen Arjen zo optimaal mogelijk fit krijgen en houden voor de competitie. Als hij komend seizoen in zoveel mogelijk wedstrijden een rol voor ons kan spelen, zijn we tevreden.'

Robben: 'Lichaam moet wennen'

'Ik sta er echt heel goed voor, maar een wedstrijd spelen is toch totaal iets anders dan trainingen', zegt Robben zelf.

'Na een jaar lang niet gevoetbald te hebben, is het logisch dat je klachten krijgt. Dat hoort bij de inspanningen die je levert. Het lijf reageert op trainingen, je lichaam moet hieraan weer wennen. Ik wil eerst nog meer groepstrainingen afwerken.'

Ik wil eerst nog meer groepstrainingen afwerken Arjen Robben

'Aankondiging was fout'

Technisch directeur Mark-Jan Fledderus baalt van het vroegtijdige aankondigen dat Robben zou spelen. 'Wij hebben ons laten verleiden in te gaan op de vele vragen over wanneer Arjen in actie zou komen. Wij hebben met de trainer besproken dat hij hierover mogelijk wat kon zeggen, maar dat hadden we niet moeten doen. Dat is een fout geweest.'

Bij de oefenwedstrijd in Zwolle vrijdagavond ontbreken ook Görkem Can en Patrick Joosten.

Lees ook:

- Buijs: 'Robben speelt waarschijnlijk vrijdag tegen PEC'

- Arjen Robben wordt aanvoerder van FC Groningen