Hoogezandster veroorzaakt chaos op A7 en probeert agent te bijten

Rond 14.00 uur zag een politiemedewerker voor zich plots allerlei remlichten branden. 'De agent reed alleen, in uniform, maar niet in een dienstauto,' vertelt een woordvoerder van de landelijke politie.

'Hij zag chaos voor zich op de weg; auto's die moesten remmen en uitwijken. Ook zag de agent dat er net een aanrijding was geweest.'

De auto van de Hoogezandster was de oorzaak van de chaos. Zijn auto vloog van links naar rechts over de weg en haalde diverse auto’s in via de vluchtstrook. De man raakte hier en daar zelfs de vangrail.

De man zwaaide met zijn armen en had het schuim op de mond staan Woordvoerder politie

Bijten

'De agent dacht: dit is een kamikazepiloot, dit moet zo snel mogelijk ophouden.' Hij reed de man tegen de vangrail klem, maar toen de agent de bestuurder naderde bleek hij onaanspreekbaar. De man zwaaide met zijn armen en had het schuim op de mond staan. 'Hij flipte, was over z’n toeren, niet voor rede vatbaar', vat de woordvoerder samen.

'Mijn collega dacht: ik moet hem in de auto houden en assistentie aanvragen. Maar dat allemaal tegelijkertijd doen is nog niet zo makkelijk met iemand die zo door het dolle heen is.'

De Hoogezandster probeert de agent te slaan en zelfs te bijten. Twee automobilisten die hun auto aan de kant zetten, schoten de politie te hulp. Met vereende krachten lukte het om de man onder controle te krijgen.

Bloedmonster

Daarna houdt de agent de man aan en even later wordt hij door een ambulance voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Daar is ook een bloedmonster afgenomen. 'We vermoeden dat hij zwaar onder invloed was van drugs en alcohol.'

Na de controle in het ziekenhuis, is de Hoogezander door de politie verhoord. Inmiddels is hij weer op vrije voeten. Het rijbewijs moest hij inleveren en er wordt proces-verbaal opgemaakt voor het rijden onder invloed, verkeersgevaarlijk rijgedrag en het plegen van verzet tegen een politieambtenaar. Ook telt het voor de politie dat de Hoogezandster de plaats van het ongeval wilde verlaten.

De resultaten van de test zijn nog niet binnen. 'De officier van justitie zal ook daar naar kijken en er een prijskaartje aanhangen', aldus de woordvoerder.