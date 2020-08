Glas uit Winschoten gaat hele wereld over in strijd tegen corona

'We hebben de productie sinds begin van dit jaar vervijfvoudigd', zegt Nina Huck met enige trots in haar stem, 'en nog kunnen we nauwelijks aan de vraag voldoen'. Huck is sinds 2009 managing director van Qsil, het vroegere Philips Lighting. Iedereen die wel eens over de Oostelijke rondweg bij Winschoten rijdt kent de fabriek die vanaf die weg goed te zien is.

De fabriek van Qsil in Winschoten (Foto: Steven Radersma)

Muur van warmte

Wie de hal van de fabriek binnenkomt, loopt tegen een muur van warmte op. Die warmte is afkomstig van de drie ovens die daar 24 uur per dag, 365 dagen per jaar staan te loeien. In die ovens worden speciale, door Qsil zelfgemaakte granulaatkorrels gesmolten en getrokken tot lange, glazen buizen die in stukken worden gesneden om te worden verscheept over de hele wereld. 'Europa, Rusland, China, Japan', somt Huck op, 'en we zijn nu ook bezig in India'. In al die landen worden de buizen gebruikt voor de productie van anti-coronalampen.

Het Winschoter bedrijf heeft daarmee ongeveer 75 tot 80 procent van de markt voor dit soort glas in handen. Er is op dit moment één concurrent, in Hongarije.

Eén van de ovens van Qsil (Foto: Steven Radersma)

IJzervrij

Qsil maakt het zeer gewilde glas uit quartz-zand, dat op slechts drie plaatsen op de wereld gewonnen wordt. 'We zijn zeer selectief in onze grondstoffen, want het moet volledig ijzervrij zijn', zegt Huck. Aan dat zand worden chemicaliën toegevoegd, waarna er de eerder genoemde granulaatkorrels van worden gefabriceerd. Het eindresultaat is een relatief zacht soort glas.

De vraag is geëxplodeerd en wij zijn één van de twee bedrijven die de expertise hebben om dit glas in grote hoeveelheden te maken Nina Huck - Qsil Winschoten

'Het bijzondere aan dit glas is dat het UV-C straling doorlaat', doceert Huck. 'In onze atmosfeer hebben we alleen UV-A en UV-B straling, UV-C wordt door de ozonlaag, die ons beschermt, tegengehouden. Dat UV-C licht doodt micro-organismen en dus ook het COVID-19 virus dat corona veroorzaakt.'

'UV-C lampen met ons glas werden eerder eigenlijk alleen gebruikt voor waterzuivering', vervolgt ze, 'maar nu is de vraag geëxplodeerd en zijn wij één van de twee bedrijven die de expertise hebben om dit glas in grote hoeveelheden te maken.'

De glazen buizen op één van de productielijnen van Qsil (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

'Productie verder opvoeren'

Qsil fabriceert ook andere soorten glas, maar door het coronavirus is de productie daarvan voor een groot deel stilgelegd. 'In maart hebben we al besloten de productie van UV-C glas te verdubbelen door een extra oven om te schakelen. In april kwam daar nog een derde oven bij en we onderzoeken manieren om de productie nog verder op te voeren, onder meer door eventueel een vierde oven aan te schaffen. Want de verwachting is dat de corona voorlopig niet verdwenen is.'

Dat betekent dat de 135 mensen in vaste dienst, die in vijf ploegen werken, voorlopig verzekerd zijn van werk. 'We hebben er nu ongeveer veertig uitzendkrachten bij', zegt Huck. 'Vooral in onderhoud en engineering is extra werk ontstaan.'

Trots

'We zijn er trots op dat we een bijdrage kunnen leveren aan de bestrijding van corona', besluit ze, 'maar tegelijkertijd zijn we ook blij dat we deze kans gekregen hebben. We hadden aan het begin van dit jaar niet verwacht dat we zoveel zouden gaan produceren.'

Lees ook:

- Groot deel industrie in Groningen redt het zonder noodsteun

- UV-glas van Winschoter fabrikant gewild in strijd tegen virus

- Philips-vestiging is feestelijk overgedragen aan Duitsers (2016)