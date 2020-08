Het voortgezet onderwijs begint weer: spatschermen, safezones en veel handgel

'Het grootste probleem is de anderhalve meter afstand die er moet blijven tussen docenten en leerlingen,' vertelt directeur Albert Noord van het Harens Lyceum: 'Daarom hebben we een aparte docenteningang en ook een aparte trap voor de leraren. En om onderlinge afstand ook goed mogelijk te maken is er een extra lerarenkamer.'

Mondkapje niet aangemoedigd

In de 1400 leerlingen tellende school zijn ook andere maatregelen getroffen om besmettingen tegen te gaan, zoals de mogelijkheid om een spatscherm op te hangen tussen leraar en klas, looproutes, gescheiden pauzes, en een regel om docenten pas de klas te laten betreden als die eenmaal gezeten is. Hoe minder leerlingen en docenten bij elkaar in de buurt komen, hoe beter. De ventilatie, soms een punt van zorg, voldoet helemaal aan de eisen. Mondkapjes worden niet aangemoedigd, laat staan verplicht gesteld.

Scholen klaar voor nieuwe schooljaar (Foto: Steven Radersma)

Het enthousiasme om weer te gaan beginnen is groot, zegt Noord: 'Ik verheug me erop. Het is fijn dat alle leerlingen weer naar school komen en dat we op die manier ons onderwijs kunnen verzorgen. Natuurlijk is het spannend hoe het gaat, met die grote massa aan leerlingen en personeel. Een stuk of drie van de 140 docenten zien er tegenop om fysiek voor de klas te staan, we zijn met hen in gesprek over oplossingen op maat. Mogelijk gaan ze vanuit huis lesgeven.'

20 spatschermen besteld

Bij het RSG Ter Apel hebben ze 20 spatschermen besteld. 'Die kunnen leraren op hun bureau zetten. Ze hebben onderin een opening, zodat docenten nog wel wat uit kunnen leggen', vertelt Daniël Venema, lid van de directie van de school. 'Er hebben nog geen leraren aangeven dat ze helemaal niet durven komen. Wel hebben sommigen gevraagd om zo'n scherm, of om zo weinig mogelijk tussenuren, zodat ze na de les meteen naar huis kunnen.'

Een mondkapjesregel hebben ze in Ter Apel niet. 'Maar als leraren er eentje willen dragen, dan is dat prima', zegt Venema. 'En in de lerarenkamer hebben we minder stoelen staan dan voorheen, om de 1,5 meter te kunnen garanderen. Wij doen ook nog steeds aan looproutes, waar mogelijk. En we hebben overal posters en stickers hangen, waarop staat waar leerlingen wel en niet mogen komen. Ook hebben we een protocol met betrekking tot de leswissels. Bij ons gaan de leerlingen eerst naar buiten, dan pas de leraar.'

Wij vermoeden dat onze lokalen goed geventileerd kunnen worden Daniël Venema - directielid RSG Ter Apel

Wie het RSG Ter Apel betreedt, ziet bij de ingang al een handspraypompje staan. 'Bij elk lokaal staat ook weer een handgel', zegt Venema, 'plus een ontsmettingspray voor het meubilair.' Voor de rest wachten ze in Ter Apel in spanning af wat Den Haag nog voor ze in petto heeft. Voor wat betreft de ventilatie, bijvoorbeeld. 'Wij vermoeden dat onze lokalen goed geventileerd kunnen worden. Zeker in ons nieuwe gebouw is alles qua ventilatie goed geregeld.'

Looplijnen in de gang (Foto: Steven Radersma)

Veilige zone

'Leraren hebben bij ons een veilige zone', zegt Marriët de Langen, conrector in Warffum bij het Hogeland College. 'Die zone is met lijnen afgeplakt, daar mogen geen leerlingen komen. De leraar kan in dat gebied achter z'n bureau zitten, zich bewegen en het digibord gebruiken. Ook hebben we een gedeelte van de aula bij de koffiekamer getrokken. Leerlingen mogen in dat gedeelte niet meer komen. En ook in de keuken zijn leerlingen niet meer welkom. Daar hielpen ze vroeger met het uitserveren van bijvoorbeeld tosties, maar dat kan nu niet meer.'

Desinfecteren bij binnenkomst hoeft op het Hogeland niet meer. De Langen: 'Dat gebeurt alleen nog bij de ingang van ieder lokaal. Leraren moeten na afloop van iedere les hun bureau desinfecteren met zeep. De docenten en leerlingen verlaten apart de les. Bij ons eerst de docenten, dan pas de leerlingen.'

We hebben mondkapjes besteld voor leraren die dat prettig vinden. We stimuleren het niet, maar we wijzen het ook niet af Marriët de Langen - conrector Het Hogeland College

Andere maatregelen op het Hogeland College: spatschermen voor de keuken, de concierge en de onderwijsassistenten. 'En voor de praktijklessen. Als je motortechniek geeft, of een scheikundepracticum, is 1,5 meter in acht houden nou eenmaal heel moeilijk.' Onderwijs Ondersteunend Personeel pauzeert in Winsum, Warffum en Uithuizen op andere momenten dan de rest.

Docenten die bang zijn om naar school te komen, heeft De Langen nog niet gesproken. 'We hebben trouwens wel mondkapjes besteld voor leraren die dat prettig zouden vinden. We stimuleren het niet, maar we wijzen het ook niet af.' Overigens is de ventilatie op het Hogeland College tot nader order uitgezet. 'We ventileren louter nog op natuurlijke wijze, dus de ramen en deuren gaan na ieder uur open.'

Geen andere maatregelen

'Op dit moment heb ik niet de indruk dat wij andere maatregelen moeten treffen dan we voor de zomer al deden', zegt Linda van Sloten, directeur van het Ubbo Emmius. Leerlingen zoveel mogelijk een vast lokaal geven, doen ze in Stadskanaal in ieder geval niet. 'Met brugklassers, die allemaal hetzelfde rooster hebben, lukt dat nog wel. Maar met leerlingen die richting het examenjaar gaan, dus met keuzevakken, is dat natuurlijk geen doen.'

'Het is', vervolgt Van Sloten, 'wél het streven om het verkeer in de school zoveel mogelijk te beperken. Dat kan door middel van vaste lokalen voor leerlingen in de lagere klassen, of door roosters wat aan te passen, zodat ze op verschillende tijden beginnen of pauze hebben. Het is aan de directeur van de verschillende locaties om dat te bepalen.'

Docenten die het niet aandurven naar school te komen, heeft Van Sloten nog niet meegemaakt. 'Wel docenten die zich zorgen maken, omdat ze in een risicogroep zitten, of een huisgenoot hebben die in een risicogroep zit. In voorkomende gevallen maken we afspraken. Zo heeft een economieleraar die niet naar school kan komen een aantal klassen economie samen met een andere leraar. De één geeft les op school, de ander begeleidt leerlingen vanuit huis.'

Leraren en leerlingen zoveel mogelijk gescheiden (Foto: Steven Radersma)

Common sense

Bij Terra Winsum denken ze dat het vooral aankomt op 'common sense' en 'gedrag'. 'Wij gaan uit van de protocollen en het RIVM', zegt directeur Hilco Tempelman. 'Wat je ook gewend bent en wat je ook vindt, maar wij houden ons aan de maatregelen, is onze regel. Gebeurt dat niet, dan spreken we kinderen of collega's daarop aan. Gebeurt dat niet onderling, dan doen we het vanuit de directie.'

De kantine is 's ochtends alleen voor leraren. De leerlingen blijven eerst buiten en komen pas binnen als de leraren naar de lokalen zijn Hilco Tempelman - directeur Terra Winsum

'De kantine is 's ochtends alleen voor leraren', vervolgt Tempelman. 'De leerlingen blijven eerst buiten en komen pas binnen als de leraren naar de lokalen zijn. Bij andere pauzemomenten vragen wij leerlingen om hun broodje zoveel mogelijk in de klas op te eten, of buiten, als het weer dat toelaat. Aan docenten vragen we om zoveel mogelijk in hun lokaal te pauzeren, al dan niet in het gezelschap van een paar collega's.'

Terra heeft voor elke docent een schermpje laten maken, in de vorm van een stukje plexiglas in een plankje. 'Die kunnen ze op hun bureau zetten. Ja, er zijn docenten die het spannend vinden. Dat was voor de vakantie ook al zo. Maar op dit moment hebben alle docenten gezegd: we gaan weer starten. En als ze zeggen: we willen graag een mondkapje, en nog een extra schermpje, dan gaan we dat regelen.'

Terra Winsum zit in een gebouw dat een jaar of 20 oud is. 'Daarvan kunnen alle ramen open, en met dit weer kan dat voorlopig ook nog prima. Daarnaast hebben we een luchtbehandelsysteem dat verse lucht aanvoert. Dus daar doen we het maar mee.'

Safe zone

'Wat wij doen verschilt per locatie', zegt directeur Ivo Omlo van VO Eemsdelta. 'Maar de rode draad is deze: we gaan - met aanpassingen - weer volledig van start komende week. We zorgen dat er indien nodig spatschermen zijn, en handschoenen en mondkapjes voor de praktijklessen. En structureel hebben ook wij de lokalen dermate ingericht waardoor er een soort safe zone ontstaat voor de docenten.'

We maken nog steeds gebruik van looproutes, dus zoveel mogelijk eenrichtingsverkeer. Eigenlijk hoeft dat niet meer, maar deze extra maatregel bouwen we toch maar in Ivo Omlo - directeur VO Eemsdelta

'We maken nog steeds gebruik van looproutes, dus zoveel mogelijk eenrichtingsverkeer. Eigenlijk hoeft dat niet meer, maar deze extra maatregel bouwen we toch maar in. En uiteraard hebben wij passende hygiënemaatregelen. Handen wassen doen we dubbelop: zowel bij binnenkomst van de school, als bij het klaslokaal.'

'Op termijn gaan wij natuurlijk naar de Eemsdelta campus, maar vooralsnog ventileren wij overal. Dat wil zeggen: deuren en ramen open na iedere les. Kenners kijken momenteel naar ons ventilatiesysteem, en dat optimaliseren we indien nodig.'

Iedere leerling een eigen flesje handgel

Op het Lauwers College in Grijpskerk krijgen alle leerlingen een eigen flesje met handgel. 'Omdat je in principe bij elke leswissel je handen moet desinfecteren, creëer je opstoppingen', zegt directeur Sjoerd de Jong, 'Die hopen we zo te vermijden. Omdat wij in een klein gebouw zitten met smalle gangen, hebben we ook weer looproutes gemaakt. En omdat de opang naar boven dusdanig smal is, gaan leerlingen via de nooduitgang en brandtrap weer naar beneden.'

'Docenten', gaat De Jong verder, 'verlaten het lokaal bij een leswissel voor de leerlingen, zodat ze niet in het leerlingengedruis terechtkomen. Die lokalen zijn voor een kwart gereserveerd voor de docent. Leerlingen komen daar in principe ook niet. En bij de praktijkvakken werken leerlingen wegwerphandschoenen, en dragen de leerlingen een spatmasker.'

Een aantal leraren heeft wel zorgen uitgesproken, omdat ze een ernstig ziek kind thuis hebben, of een partner die aan de chemo zit Sjoerd de Jong - directeur Lauwers College Grijpskerk

Leraren die überhaupt niet naar school durven komen, is De Jong nog niet tegengekomen. 'Wel is er een aantal dat z'n zorg heeft uitgesproken, omdat ze een ernstig ziek kind thuis hebben, of een partner die aan de chemo zit.' Spannend vindt De Jong het sowieso, bijvoorbeeld waar het gaat om de ventilatie. Maar: 'Dat hebben we in Grijpskerk altijd gedaan door middel van roosters en ramen die open konden. Dat gaan we nu ook weer doen. Of dat afdoende zal zijn moet blijken.'

Risicogroep

'We handelen volgens het protocol dat door de VO', zegt Ferdinand Vinke, bestuurder van het Winkler Prins in Veendam. 'Wij houden rekening met leerlingen en leraren die tot de risicogroep behoren. Als leerlingen of leraren vanwege de beperkingen niet op school kunnen komen, zullen wij waar nodig aanpassingen verrichten. Tot nu toe heb ik nog niet van een leraar gehoord die het niet aandurfde.'

Wat betreft de rol die ventilatie speelt bij de verspreiding van het coronavirus, stelt Winkler Prins zich op het standpunt dat er 'op dit moment nog veel onduidelijkheid' heerst. 'Scholen gaan de komende periode inventariseren in hoeverre de ventilatiesystemen voldoen aan het bouwbesluit. Als dat niet zo is, zoeken scholen in overleg met de GGD passende oplossingen', zegt de school in een statement op z'n website.

Vinke: 'We hebben één schoolgebouw uit 2011, die heeft een prima klimaatinstallatie plus ventilatiesysteem. De rest van de gebouwen is traditioneel, dus de ventilatie daar is niet anders dan ramen en deuren die open kunnen. Vooralsnog kan dat prima, maar voor de lange termijn is dat nog wel een punt. Dat lijkt me een onoplosbaar probleem.'

