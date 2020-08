Eenrum zamelt ruim 9000 euro in voor slachtoffers brand

De grote brand ontstond vorige week donderdagmiddag in het pand aan de Hoofdstraat in Eenrum. De brand is waarschijnlijk op de bovenverdieping ontstaan. De oorzaak is niet meer te achterhalen.

Rook

Zowel Sacha als haar vriend Ruben Heijloo waren thuis toen ze ineens rook zagen. Ze vluchtten naar buiten en wisten ook hun katten in veiligheid te brengen. Op een paar dingen na, zijn ze alles kwijt. Om te voorkomen dat de muren van het huis op straat zouden vallen, heeft de brandweer ze naar binnen geduwd. Alles wat daarachter lag, is kapot.

De voorkant van het huis is door de brandweer plat gegooid (Foto: Nico Swart/RTV Noord)

Inzamelingsactie

Al snel komen vrienden en bekenden op het idee om geld in te zamelen. 'We vinden het nog steeds heel gek dat er zoiets geregeld wordt', zegt Sacha. 'Met dorpsbewoners die je nog niet eens kende, heb je nu ineens contact.' Het stelt woont pas een jaar in Eenrum. 'Het is zo warm en onvoorwaardelijk. Het is hartverwarmend.'

De mens is zo slecht nog niet Ruben Heijloo

'Soms word je een beetje sip om de wereld en de mensheid', zegt Ruben, 'maar op dit soort momenten denk je: de mens is zo slecht nog niet.' Het valt Sacha op dat er ook veel kleine donaties worden gedaan door mensen die zij niet kennen.

Van het geld dat wordt opgehaald betalen ze basisbehoeften. 'We lopen nu in kleding die we hebben gekregen', vertelt Ruben. Als er meer geld wordt opgehaald dan het streefbedrag, wil het stel graag iets teruggeven aan het dorp.

Waar een klein dorp groot in kan zijn

De ervaring die ze hebben opgedaan na afloop van de brand, heeft het stel ervan overtuigd in Eenrum te blijven. 'Zo zie je hoe zo'n klein dorp zo groot kan zijn', zegt Ruben, 'We hebben zoveel steun gehad. Dat is zó mooi.'

De twee willen graag een nieuw milieuvriendelijk huis neerzetten op de plek van het oude. 'We vielen op een schilderachtig huisje met allemaal gangen', vertelt Sacha. ' Dat proberen we er weer in terug te krijgen.'

Lees ook:

- Inzameling opgezet voor bewoners afgebrand huis Eenrum

- Bewoners afgebrand pand Eenrum bedanken 'lieve dorpsgenoten en hulpverlening'

- Bewoner woningbrand Eenrum: 'Na een knal was het vuur meteen enorm'