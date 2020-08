Partij voor de Dieren wil af van verkoop kinderboerderijdieren via Marktplaats

Een aantal dieren op kinderboerderij Beestenborg in Stad. (Foto: Beestenborg)

De Partij voor de Dieren in Groningen vindt het onacceptabel dat dieren van de kinderboerderij via Marktplaats worden verkocht. De partij vindt die handelwijze niet passen bij een selectief fokbeleid en ook niet bij het streven om deren een permanent verblijf te bieden.

Volgens fractievoorzitter Kirsten de Wrede worden dieren van kinderboerderij Beestenborg in de stad-Groninger wijk Ulgersmaborg in de verkoop gedaan via de populaire verkoopsite. Zij vreest dat de dieren op verkeerde plaatsen en bij verkeerde eigenaren belanden.

Zorgvuldig uitgekozen

Volgens een woordvoerder van de kinderboerderij klopt het dat sommige dieren worden aangeboden op Marktplaats omdat er nauwelijks mogelijkheden zijn om dieren ergens aan te bieden. De dieren die in de verkoop gaan, worden volgens de woordvoerder uiterst zorgvuldig uitgekozen, bijvoorbeeld omdat ze niet in de kudde passen of omdat er teveel van zijn.

Daarnaast worden de nieuwe eigenaren altijd gescreend en wordt het nieuwe huis van de dieren bekeken. Ook is het zo dat gekeken wordt of sommige dieren niet meer in aanmerking komen om gedekt te worden, zodat er geen overschot ontstaat.

In gesprek

De Partij voor de Dieren wil dat het college van de Stad in gesprek gaat over de situatie van de dieren op de kinderboerderij.