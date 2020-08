In Beeld: Avondrood werpt sfeervolle deken over Groningen

Het avondrood was op diverse plekken in onze provincie goed te zien. (Foto: Agnes Swart/Twitter)

'Avondrood, mooi weer aan boord', luidt het gezegde. En dat we donderdag in onze provincie konden genieten van een zonovergoten dag, was een feit. In tien foto's laten we jullie nog even meegenieten van het prachtige verschijnsel dat avondrood heet.

1) Zomer in Groningen

Amarinske had weinig woorden nodig om haar avondrood-kiekje van commentaar te voorzien. Is ook niet nodig, de foto doet het 'm al wel.

2) Het Hogeland doet Afrikaans aan

Nee hoor, geen Afrikaanse steppe. Gewoon een landschap in het noordelijkste puntje van onze provincie. Of dat fraai kan zijn? Oordeel zelf.

3) Reflectie

Een foto van avondrood schieten, terwijl dat gereflecteerd wordt, is altijd een goed idee. Dan krijg je al dat fraais in het kwadraat.

4) Vrijheid

Agnes voelde de vrijheid toen ze deze prachtige luchten op de gevoelige plaat wist vast te leggen. Wij snappen wel waarom. Wauw!

5) Suikeruniesunset

Als je dan toch van de ondergaande zon en de fraaie luchten geniet, doe het dan in stijl. Het leverde dit gave kiekje op van Susan!

6) De dans ontspringen ...

... Hoeft niet altijd erg te zijn. Althans, als je niet zit te wachten op onweer. Je krijgt er avondrood voor terug, en da's ook lang niet gek.

7) Opvallend

Als je de Suikerfabriek in Hoogkerk portretteert, is dat meestal ook de blikvanger van de foto. In dit geval legt het welbekende bouwwerk het toch af tegen moeder natuur.

8) Water in de sloot

Bijna, Lina. Morgenrood brengt avond in de sloot. En die regen komt misschien sneller dan gedacht, zoals hier te lezen is. Het plaatje is er overigens niet minder mooi om.

9) Gaaf!

Geen woord van gelogen, Robert!

10) Vlagtwedde zwijmelt mee

Dat het avondrood als een knusse deken over de héle provincie viel, was ook in Vlagtwedde merkbaar. Steef ging er eens goed voor zitten om op het juiste moment dit plaatje te schieten.