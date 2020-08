Aantal vacatures in Groningen daalt door coronacrisis

Het aantal vacatures in Groningen is na een aantal jaren van groei in het afgelopen half jaar gedaald (Foto: RTV Noord)

Ruim 8,5 procent economische krimp in Nederland in het afgelopen kwartaal. Dat zijn de duidelijke economische gevolgen van de coronacrisis in ons land, volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ook in onze provincie zijn deze gevolgen zichtbaar.

Zo daalde het aantal vacatures in Groningen na een aantal jaren van groei in het afgelopen half jaar naar 5300. Ter vergelijking: in het tweede kwartaal van vorig jaar waren er 7900 openstaande vacatures. Volgens hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS kan dat één op één aan de coronacrisis worden gekoppeld.

Tekst gaat verder onder grafiek

Werkloos...

Opvallend genoeg zijn de gevolgen van de crisis nog niet terug te zien in de werkloosheidspercentages in Groningen. Al zo'n twee jaar is tussen de vier en vijf procent van de totale beroepsbevolking officieel werkloos. Dat was in het laatste kwartaal niet anders: 4,4 procent om precies te zijn.

maar niet werkzoekend

Volgens Van Mulligen is dat wel te verklaren. 'Officieel ben je werkloos als je geen werk hebt én wel zoekt naar werk en beschikbaar bent voor werk.' Maar doordat de crisis in bijvoorbeeld de horeca hard toesloeg en veel bedrijven hun deuren moesten sluiten, zijn in de eerste maanden van de crisis wel veel mensen zonder werk komen te zitten. 'Maar als je op dat moment weet dat de horeca nog een tijdje dicht blijft, dan zoek je ook niet verder, omdat het dan toch geen zin heeft.' En aangezien ze dus niet zochten, zijn ze officieel ook niet als werklozen geregistreerd.

Toch gaan die mensen op een gegeven moment wel weer naar werk zoeken, volgens Van Mulligen. 'Ik verwacht daarom dat in de loop van het jaar de werkloosheidscijfers alsnog op zullen lopen.'

Lees ook:

-

-