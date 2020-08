De basisscholen beginnen weer: zo ziet een dag eruit

Dit jaar ligt de focus op een andere veiligheid. De veiligheidsmaatregelen richten zich erop om het coronavirus buiten de deur te houden. Om dat zo goed mogelijk te doen heeft de PO-raad (Primair Onderwijs) protocollen opgesteld.

Daarnaast hebben schoolbesturen een document ontvangen van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap met handvatten. Uiteraard gelden ook de algemene richtlijnen van het RIVM zoals handen wassen, niezen en hoesten aan de binnenkant van je elleboog en geen handen schudden.

Quarantaine

Tussen de protocollen van de PO-raad en het document van het ministerie staat één significant verschil: de thuisquarantaine na een vakantie in een land waar code oranje of rood geldt. De PO-raad stelt dat wanneer een kind thuisblijft om in quarantaine te zijn dat niet gemeld hoeft te worden bij de leerplichtambtenaar. Volgens het servicedocument van het ministerie moet dat wel.

Kinderen tussen de 4 en 12 jaar hoeven overigens volgens het RIVM niet in quarantaine na een bezoek aan een rood of oranje land.

Snottebel

Kinderen die in een risicogroep vallen, of ouders hebben binnen de risicogroep, mogen wel thuisblijven. Wel zal de leerplichtambtenaar onderzoek instellen als een kind thuisblijft. Ongeacht of het kind of de ouders in een risicogroep vallen.

Als een kind gezondheidsklachten heeft moet het kind thuisblijven. Dat geldt niet voor kinderen van groep 1 en 2. Die kinderen mogen wel naar school met een snottebel, tenzij ze in contact zijn geweest met iemand die het coronavirus heeft of als ze koorts hebben.

Scholen mogen kinderen die thuisblijven online lesgeven, maar zijn daar niet toe verplicht. Volgens het ministerie is fysiek onderwijs de norm.

Een schooldag

De bel gaat. De kinderen worden door hun ouders op het schoolplein afgezet. Ouders mogen alleen naar binnen als de school dat goed vindt. Daarvoor vindt er triage plaats. Dat houdt in dat ouders vragen krijgen die vergelijkbaar zijn als wanneer je naar een restaurant gaat. Volledig volgens de richtlijnen van het RIVM.

De kinderen volgen in school de aangegeven looproutes. Ze moeten bij aanvang van de les minimaal 20 seconden hun handen wassen. Het gebruik van desinfectiemiddel wordt afgeraden. Kinderen hoeven in school geen anderhalve meter afstand tot elkaar te houden. Volwassenen, zoals het onderwijspersoneel en de ouders, moet onderling wel afstand bewaren.

Eenmaal handen gewassen nemen de kinderen plaats aan hun tafeltjes. Die tafeltjes worden elke dag door schoonmaakprofessionals schoongemaakt met water en zeep. Ook hier wordt het gebruik van desinfectiemiddel afgeraden. Ook het speelgoed waar de kinderen mee spelen moet elke dag worden schoonmaakt.

Pauze

Na een tijdje in de klas te hebben gezeten kunnen de leerlingen op pauze. Voor ze het schoolplein opgaan moeten ze hun handen wassen. Eenmaal buiten kunnen ze normaal ravotten zoals ze het gewend zijn. De volwassenen die toezicht houden dienen ook buiten op het schoolplein afstand te houden.

Als de pauze voorbij is kunnen de kinderen weer naar binnen. Voor ze het lokaal ingaan, moeten ze wederom hun handen wassen.

Aangepaste tijden

Als een school voor de zomervakantie een continurooster hanteert, zonder ‘tussen de middag’-pauze, zal een school dat ook moeten hanteren na de zomervakantie. Datzelfde geldt ook voor scholen die geen continurooster hebben. Die scholen horen de begin en eindtijden te hanteren die er ook voor de zomervakantie was. Aanpassen van het rooster mag wel, maar dient volgens hetzelfde protocol te gaan als in de tijd dat er nog geen corona was.

Als scholen wel een ‘tussen de middag’ hebben, dan mogen ouders hun kinderen gewoon ophalen van school.

Scholen wordt overigens geadviseerd om te kijken of ze haal- en brengtijden van de verschillende klassen kunnen aanpassen. Zo moet worden voorkomen dat er teveel volwassenen zijn op het schoolplein. Als de school uit is moeten kinderen direct naar huis of de buitenschoolse opvang (bso) en mogen niet blijven hangen op het schoolplein.

Lees ook:

- Basisscholen beginnen straks waar ze voor de zomer geëindigd zijn