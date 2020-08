Blikseminslag in Helpman: 'Zo'n zware knal komt eens per jaar voor'

Menig Stadjer werd vrijdagochtend vroeg ruw gewekt door onweer. In het bijzonder door de inslag vlak na vijf uur. 'Die was behoorlijk zwaar. Dat komt gemiddeld één keer per jaar voor.'

Dat zegt Erik Sijbring van Van der Heide Bliksembeveiliging over de inslag aan de Verlengde Hereweg, ter hoogte van het Hilghepad.

Cijfers

Het bedrijf uit Drachten onderzoekt samen met de Rijksuniversiteit blikseminslagen. Hoe vaak komen ze voor? Hoe zwaar zijn ze? Maar bovenal: valt te zeggen waar een bliksem inslaat?

Uit de verzamelde data van afgelopen nacht blijkt dat er 100.000 ontladingen waren in de onweersbui die over onze provincie trok. Tienduizend daarvan raakten de grond. Waaronder dus die knal in het zuiden van Stad. 'Die was ongeveer 160.000 ampère die in een microseconde vanuit de hemel naar de aarde stort.' Een 'gemiddelde' inslag is zo'n 60.000 ampère.

'We hebben zeker met warme zomers verticale luchtstromen', legt Sijbring uit hoe onweer ontstaat. De hoge aambeeldvormige wolken verraden een onweersbui.

'De waterdeeltjes bewegen langs elkaar en door wrijving krijg je oplading, positief aan de bovenkant van de wolk en negatief aan de onderkant. Uiteindelijk krijg je als de lading groot genoeg is ontlading naar andere wolken of de positief geladen aarde. Hij laadt heel lang op en op een gegeven moment is hij vol.'

Zwaarder

Sijbring merkt dat de onweersbuien de laatste tijd zwaarder worden, maar niet in aantal toenemen. Volgens weervrouw Harma Boer was de bui die vrijdagochtend over Groningen trok niet uitzonderlijk. De buien hebben aan warmte en een hoge luchtvochtigheid een goede voedingsbodem. Vandaar dat het vrijdag later op de dag bij zomerse temperaturen wederom kan gaan onweren.

Lees ook:

- Onweer trekt over de provincie; meer buien op komst