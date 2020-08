Man ernstig mishandeld bij zwemplas 't Nije Hemelriek

Bij zwemplas 't Nije Hemelriek in Gasselte, over de grens met Drenthe, is afgelopen woensdag een 21-jarige man uit Assen ernstig mishandeld. Van de dader ontbreekt elk spoor.

De mishandeling gebeurde 's avonds tussen zeven uur en half acht, meldt RTV Drenthe. Het slachtoffer zou een gebroken neus en een schedelfractuur hebben.

'Om niets aangevallen'

De moeder van het slachtoffer heeft het verhaal op Facebook gezet. Ze schrijft dat haar zoon van achteren is aangevallen in het bijzijn van zijn vriendin. 'Hij is op zijn hoofd geschopt en geslagen', laat ze weten. 'Om niets.' Ze omschrijft de dader als een licht getinte, kale man van ongeveer 30 jaar.

'Wij zijn nu op zoek naar iemand die iets gezien heeft, want de dader is er vandoor gegaan! En we zoeken de mensen die mijn zoon hulp hebben geboden', schrijft de moeder van het slachtoffer.

Aangifte

De politie bevestigt dat woensdagavond een mishandeling heeft plaatsgevonden bij 't Nije Hemelriek en dat daarbij iemand gewond is geraakt. Met het slachtoffer is een afspraak gemaakt om aangifte te doen. 'Natuurlijk zijn we al met het onderzoek begonnen', zegt een politiewoordvoerder. 'We hebben ook al mensen gesproken in de omgeving. We zijn op zoek naar aanknopingspunten.'