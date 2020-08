Het wordt weer drukker in trein en bus, maar toekomst blijft ongewis

Eind juni schommelde het aantal busreizigers doordeweeks nog rond de 35 procent van normaal, 's weekends was dat 50 procent. De hoeveelheid reizigers neemt dus toe, maar beide bedrijven juichen niet te hard.

'Niet in toekomst kijken'

'Het is ongewis wat mensen na de vakantie gaan doen', zegt Michel van der Mark, directeur Marktontwikkeling van Qbuzz. 'We kunnen niet in de toekomst kijken', klinkt het bij Arriva, op de dag dat de NS aangeeft dat de Nederlandse regering meer steun moet bieden aan het Nederlandse openbaar vervoer.

Zomervakantie altijd rustiger

Het stijgende aantal reizigers van Qbuzz en Arriva zegt ook niet alles. In de zomervakantie is het immers traditioneel rustiger dan in reguliere weken, waarin meer mensen aan het werk zijn en bovendien de scholen open zijn. De reizigers in de zomervakantie zijn andere dan in de periode dat iedereen werkt, zegt ook Qbuzz. Bovendien werken na de zomer nog altijd veel mensen thuis, en ook studenten gaan niet massaal richting de collegezalen.

Om die reden kondigde Qbuzz eerder al aan de dienstregeling vanaf komende maandag te wijzigen. Er rijden minder bussen in de spits, en meer in de daluren.

Tot het einde van dit jaar rijden we vooralsnog de dienstregelingen zoveel mogelijk zoals we gewend zijn Arriva

(Nog) niet minder treinen

Arriva past de treindienstregeling niet aan, maar sluit een wijziging in de toekomst niet uit. 'Tot het einde van dit jaar rijden we vooralsnog de dienstregelingen zoveel mogelijk zoals we gewend zijn. Voor 2021 zijn we aan het kijken naar de mogelijkheden, dat doen we samen met onze opdrachtgevers', laat een woordvoerder weten.

Deze rust in de trein behoort al weer tot het verleden (Foto: Willem van Reijendam/RTV Noord)

'Dat betekent niet meteen dat er mensen ontslagen moeten worden', zegt Arriva, dat een dienstregeling wil maken die aansluit bij de behoefte van haar reizigers. 'Zo rijden we aan de ene kant niet met te veel lege treinen én aan de andere kant zorgen we ervoor dat er genoeg werkgelegenheid is. Een natuurlijke uitstroom van bijvoorbeeld gepensioneerden en flexibiliteit van onze medewerkers dragen hieraan bij.'

Weer welkom

Reizigers zijn in ieder geval wel weer welkom in het openbaar vervoer, in tegenstelling tot de periode vlak na de start van de coronacrisis. 'We doen er alles aan om onze reizigers terug te krijgen', zegt Arriva. Qbuzz mikt erop dat op den duur 80 procent van het normaal aantal reizigers terugkeert. 'Er is dus nog een lange weg te gaan', zegt directeur Marktontwikkeling Van der Mark.

Om te onderstrepen dat mensen weer welkom zijn, begint Qbuzz komende maandag met een campagne in de bushokjes. 'Vier van onze chauffeurs staan daarin afgebeeld. "Je bent weer welkom, kom in de bus", is hun boodschap.'

Mondkapje moet normaler worden

Hoewel reizigers het mondkapje, sinds 1 juni verplicht in het ov, volgens Van der Mark goed dragen, hoopt hij dat het in de toekomst normaler wordt om de mond-neusbescherming op te hebben. Dat moet mensen helpen het openbaar vervoer weer te gaan gebruiken.

'Nederland is een uitzondering in Europa: hier hoeft het mondkapje alleen in het OV op. Het helpt niet dat je op andere plekken in Nederland geen kapje hoeft te dragen. Als het normaler wordt een mondkapje op te doen, schrikt het ook minder af om met een kapje op de bus in te stappen.'

