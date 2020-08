Directeur Certe: 'Laat je alleen testen als je klachten hebt!'

Het medisch laboratorium Certe in Groningen loopt tegen de grenzen aan van zijn capaciteit, als gevolg van de groeiende vraag naar coronatests. Daarvoor waarschuwt medisch directeur Anne-Marie van Elsacker.

'Ik zou iedereen willen toeroepen: 'Laat je alleen testen als je klachten hebt.'

Ze verzucht: 'Nu laten bijvoorbeeld op Terschelling heel veel jongeren zich testen omdat er op De Appelhof een uitbraak is geweest. Dan denk ik, wat doe je hier? Als ze geen klachten hebben is die test zinloos, maar het kost ons wel heel veel tijd. Ze kunnen beter een paar dagen afwachten of ze klachten krijgen.'

Geen reservecapaciteit

Bij Certe werken ruim 1200 mensen waarvan een groot deel inmiddels direct of indirect betrokken is bij de bloedafname, het laboratoriumwerk en de administratie van de coronatests.

'Maar daar zijn we eigenlijk helemaal niet voor toegerust', zegt Van Elsacker: 'We zijn een laboratorium ten behoeve van de algehele volksgezondheid. Er wordt nu heel veel van ons personeel gevraagd en er is ook nauwelijks nog reservecapaciteit te vinden.'

Bottlenecks in de organisatie zitten vooral in de vrij gespecialiseerde administratie en de bloedafname, en bij de kleine moleculaire afdeling in de laboratoria.

'Maar echt iedereen hier werkt keihard. We zitten met samengeknepen billen te kijken naar de ontwikkelingen, met de vraag: hoe houden we dit in de lucht? We werken nu al op volle kracht.'

Schiphol

Haar oproep lijkt op gespannen voet te staan met de oproepen de laatste weken om toch vooral gebruik te maken van de beschikbare testcapaciteit. Het stoort Van Elsacker bijvoorbeeld dat reizigers uit risicogebieden, direct uit het vliegtuig op Schiphol worden getest, terwijl ze geen klachten hebben, maar die de dagen erna nog heel goed kunnen ontwikkelen.

Ook Van Elsacker vindt dat er veel getest moet worden, maar dan effectief, dus bij de door RIVM geformuleerde klachten: verkoudheidsklachten, hoesten, koorts , benauwdheid en reukverlies.

'Kortom, als je tegen jezelf zegt: 'Ik ben niet fit en het zit in de bovenste luchtwegen.' Want als we op deze manier met de testcapaciteit omgaan, blaast het systeem zichzelf op.'

