Kindcentrum De Zwerm in Scheemda gaat open ondanks bouwput

Voor schoolcoördinator Ina Gils van OBS Futura is het dubbel. Aan de ene kant is ze hartstikke blij dat ze maandag de leerlingen in een nieuw gebouw mag verwelkomen, maar aan de andere kant vreest ze voor de puinhoop die het gaat geven. 'De hele verkeerssituatie is nog niet klaar en het schoolplein is nog grotendeels zand. Dat gaat echt een chaos worden. Ik vrees voor de nieuwe vloer met al dat zand', aldus Gils.

Eigenlijk zou het pand maandag officieel geopend worden, maar die datum is verschoven naar 16 september. 'Dat is maar goed ook, wat anders zou het een deceptie worden', zegt Gils. 'Het pand is verder prachtig geworden en heeft een goed klimaat, wat in deze coronatijd natuurlijk heel prettig is, maar er zijn bijvoorbeeld nog helemaal geen afvalcontainers.'

Frustratie

Vrijdag is nog snel een noodpad aangelegd naar de hoofdingang want anders was die ook niet te bereiken. 'Het frustreert heel erg, maar ik probeer me er niet al te druk over te maken. Dat zijn zaken die de gemeente Oldambt moet regelen. Daar heb ik verder geen invloed op', aldus Gils.

Bij CBS Annewieke zijn ze ook niet blij met de situatie. De schoolleiding verwacht aankomende week tegen heel wat problemen aan te lopen. 'Wij hebben geen noodvoorziening kunnen treffen met het internet zoals OBS Futura en dat is wel heel vervelend', aldus schooldirecteur Marijke Vogel. 'De gebruikers zitten er mee. Wij moeten maar kijken hoe we het oplossen.'

'Niet doorgewerkt tijdens bouwvak'

Hiltsje Rijlaarsdam heeft twee kinderen op CBS Annewieke en zit ook in de medezeggenschapsraad van de school. Ze is teleurgesteld over de situatie. 'Ik vond het al heel spannend of ze het gingen halen omdat er in de bouwvak niet doorgewerkt zou worden. En nu blijkt dat ze het inderdaad niet gehaald hebben', aldus Rijlaarsdam.

De beschuldigende vinger wordt door Rijlaarsdam en de scholen gewezen naar de gemeente Oldambt. 'De wethouder woont om de hoek maar heeft vakantie. Ik vraag me af of in Winschoten überhaupt het besef is dat er in Scheemda een klein drama gaande is', zegt Rijlaarsdam.

De gemeente Oldambt laat vandaag weten dat er alles aan gedaan wordt om alles zo snel mogelijk af te krijgen. Het gebouw is aan de binnenkant vrijwel helemaal klaar. We gaan nu zo snel mogelijk alles aan de buitenkant af maken', aldus een woordvoerder.