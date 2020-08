FC Groningen overtuigt niet en verliest van PEC Zwolle

FC Groningen begon de wedstrijd in een 3-5-2 formatie. Sergio Padt stond weer in het doel, Bart van Hintum, Ko Itakura en Wessel Dammers stonden centraal achterin, met op de vleugels Gabriel Gudmundsson en Damil Dankerlui. Daarvoor speelde de equipe van Danny Buijs met Azor Matusiwa, Daniël van Kaam, Ajdin Hrustic, Ramon Pascal Lunqdvist en Mo El Hankouri in de punt van de aanval.

Arjen Robben, Patrick Joosten en Görkem Can ontbraken nog bij de Trots van het Noorden.

De opzet van het duel was, doordat er twee keer een uur werd gespeeld, uniek te noemen. Na de eerste helft gingen de spelers zoals gebruikelijk een kwartier rusten. Daarna werd er weer een kwartier gespeeld, waarna er een heel ander team in het veld kwam. Dat team speelde ook weer een helft en ging daarna weer vijftien minuten rusten. Vervolgens werd het laatste kwartier afgewerkt.

Sterk Begin

FC Groningen begon de wedstrijd goed en de eerste kans liet dan ook niet lang op zich wachten. Lundqvist zag zijn kopbal echter net over de goal van Michael Zetterer vliegen.

De aanwezige supporters in de Groene Kathedraal konden de eerste minuten bij tijd en wijle sowieso genieten van het spel van de thuisploeg. Op het middenveld en voorin werd veelvuldig van positie gewisseld, wat soms mooie combinaties op leverde. Toch bleef het in de eerste helft bij een handjevol kansen voor het team van Danny Buijs.

Thomas Lam had bovendien het geluk dat scheidsrechter Jeroen Manschot hem niet van het veld stuurde nadat hij de doorgebroken Lundqvist neerlegde. Het zal te maken hebben gehad met het feit dat het een oefenwedstrijd was, dat de verdediger van Zwolle mocht blijven staan.

PEC Zwolle speler Thomas Lam krijgt een gele kaart na een overtreding op Ramon Pascal Lundqvist (Foto: Orange Pictures)

Vijf minuten voor de pauze, toen er op het veld al een tijd niet meer zoveel gebeurde, lieten de supporters van FC Groningen zich even horen door hun club verbaal aan te moedigen. Dit was van korte duur en eindigde met applaus dat wél was toegestaan.

‘Voetbal is natuurlijk gewoon een spelletje waar veel emotie bij komt kijken. Als je club scoort, dan reageer je blij en enthousiast. En daar komt dan ook wel eens geluid bij kijken’, zei algemeen directeur Wouter Gudde eerder deze week. Dat bleek ook vrijdagavond, hoewel dat de thuisploeg niet had gescoord.

Reze Goochannejhad

Na de pauze kwamen de bezoekers snel op een 1-0 voorsprong dankzij een goal van Reze Goochannejhad. Sai van Wermeskerken gaf de bal in eerste instantie strak voor, waarna Padt nog een handje tegen de bal kreeg. In de rebound was het voor de aanvaller van PEC echter een koud kunstje: hij kon de bal zo in de lege goal schuiven.

De bezoekers werden in het kwartier na rust ook iets sterker en kwamen daarna nog een keer tot een goede aanval. Toch was FC Groningen ook redelijk dichtbij de gelijkmaker, maar een vrije bal van Hrustic spatte uiteen op de lat.

Na een uur voetballen begon de wedstrijd weer van voren af aan. Beide trainers stelden een heel ander elftal op en het enige wat bleef staan was de 1-0 tussenstand voor de gasten uit Zwolle. Bij FC Groningen betekende het dat Ahmed El Messaoudi, Tom van de Looi en in minder mate Romano Postema de meest ervaren spelers van het elftal werden.

De bezoekers bleven in die periode het betere team, maar het werd er niet leuker op voor de toeschouwers in het stadion. Beide ploegen speelden in een veel te laag tempo, maakten veel fouten en er dook nauwelijks een speler bij de tegenstander op voor het doel.

Na een half uur spelen verdubbelde Zwolle de score door een fraaie goal van Reze Goochannejhad. De spits kwam dankzij een steekbal oog in oog met Jan Hoekstra en schoot de bal gemakkelijk langs de doelman van FC Groningen.

Amusementswaarde laag

Waar de jonkies van FC Groningen een aantal dagen geleden het publiek nog wel wisten te vermaken in de uitwedstrijd tegen Emmen, bleef de amusementswaarde vrijdagavond laag. Vito van Crooij was vlak voor de tweede pauze nog dichtbij de 3-0, maar Hoekstra kon de bal net genoeg van richting veranderen.

In het laatste kwartier was Romano Postema dichtbij de eretreffer van FC Groningen. De achttienjarige aanvaller miste echter tot twee keer toe een grote kans. Flemming was vlak voor tijd namens de bezoekers nog dichtbij 0-3, maar zijn schot stuitte via de paal weer terug in het veld.

Volgende week vrijdag speelt FC Groningen de volgende oefenwedstrijd. In Westwoud neemt het team van Danny Buijs het dan op tegen FC Volendam.

