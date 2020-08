Van der Voort: 'Meer aandacht voor psychische gezondheid ic'ers is nodig'

Het zijn twee lessen die Peter van der Voort trekt uit de coronacrisis. Als ic-arts en hoofd van de intensive care van het Universitair Medisch Centrum Groningen ging hij voorop in de strijd tegen het virus. Hij heeft net drie weken vakantie achter de rug, in Italië welteverstaan, waar eerder dit jaar het virus woest om zich heen greep.

Beter aan de regels houden

Maar hij zag hoe mensen zich daar ogenschijnlijk beter aan de regels houden. ‘Ze hebben daar de situatie goed onder controle nu. Het reisadvies is geel, sommige stukken van Nederland zijn oranje.’

De weken van rust waren belangrijk om op adem te komen voor de ic-arts. Een adempauze die hij en zijn personeel hard nodig hadden om in september weer uitgerust door te kunnen. ‘Maar dat neemt niet weg dat iedereen zich herinnert hoe heftig het is geweest. En dat willen we niet graag nog een keer op die manier’, zegt Van der Voort.

Voor mij is duidelijk geworden dat dit een heel zwaar beroep is waar je ook op mentaal vlak steun bij nodig hebt Peter van der Voort

De grote plotselinge toestroom van patiënten met een onbekend ziektebeeld waar geen behandeling voor is hakt er in op de intensive care. ‘Ik vind de psychische impact die het heeft gehad op zorgmedewerkers wel erg indrukwekkend. Er zijn collega’s die nu wel heel erg moe zijn en er langdurig last van hebben.’

Verwerkingsproces

Daar moeten iets mee gebeuren, denkt Van der Voort. Als hij leest hoe een reddingsteam dat heeft geholpen bij het zoeken naar slachtoffers van de ramp Beirut bij terugkomst twee dagen samen is voor het verwerkingsproces, denkt hij: daar moeten wij ook wat mee.

Wij doen altijd wel heel stoer op de ic, want we hebben elke dag wel te maken met mensen die overlijden. Maar het komt wel aan Peter van der Voort

‘Wij doen altijd wel heel stoer op de ic, want we hebben elke dag wel te maken met mensen die overlijden. De volgende dag gaan we dan gewoon weer aan het werk. Maar het komt wel aan. Mensen dragen dat bij zich, jaar in jaar uit. Voor mij is duidelijk geworden dat dit een heel zwaar beroep is waar je ook op mentaal vlak steun bij nodig hebt.’

Daar moet chronisch meer aandacht voor komen, van de opleiding tot in het ziekenhuis. ‘We moeten een plan maken. We moeten er tijd en mensen voor vrijmaken, dus het is een investering.’ De komende jaren moet worden bedacht hoe personeel kan worden geholpen en weerbaarder moet worden, waardoor ze sneller zijn hersteld en ook het ziekteverzuim kan worden verminderd.’

Feitelijk waren er géén extra voorraden beschermingsmaterialen, géén extra voorraden medicijnen en géén opschalingsplannen.’ Peter van der Voort

Ondertussen is het al weken rustig op de ic van het ziekenhuis. Er zijn op dit moment geen Covid-patiënten die intensieve zorg nodig hebben. Toch kijkt Van der Voort bezorgd naar de verspreiding van het coronavirus. Het aantal besmettingen verdubbeld al een aantal weken op rij.

Grote toestroom

Een aantal coronapatiënten op zijn afdeling zorgen niet snel voor problemen, de zorg zit hem in de grote toestroom. ‘Dus we moeten toch als samenleving ervoor zorgen dat het niet meer zo massaal wordt als in maart.’

Toch kijkt Van der Voort met meer vertrouwen naar de toekomst, omdat er lessen zijn getrokken uit de eerste uitbraak en ‘we’ beter zijn voorbereid. Dat was in maart wel anders.

‘We werden toch wel overvallen door de heftigheid en de snelheid waarmee de nieuwe ziekte over ons heen kwam. We hadden daar beter op voorbereid kunnen zijn, want er is vaak gezegd dat er een pandemie ging komen. Maar feitelijk waren er géén extra voorraden beschermingsmaterialen, géén extra voorraden medicijnen en géén opschalingsplannen.’

Er moet een groepje komen die nadenkt over wat er nog meer voor onbekend rampen zijn Peter van der Voort

De rampenplannen die er wel waren zijn berekend op één grote ramp met een plotselinge korte massale toestroom van patiënten, maar niet weken lang. ‘Er moet een groepje komen die nadenkt over wat er nog meer voor onbekend rampen zijn’, zegt Van der Voort.

Op adem komen

De afgelopen weken heeft de intensive care van het UMCG de ‘luxe’ gehad om op adem te komen. Maar de ‘dans met de tijger’ zal nog wel een tijd aanhouden, in een periode waar het virus met pieken en dalen aanwezig is in de samenleving. Van der Voort heeft vertrouwen.

‘Ik wil niet dat het weer zo heftig wordt als het is geweest. Als dat zo is dan moeten er weer maatregelen worden genomen die zich hebben bewezen. Maar we moeten ons samen aan de regels houden, ik heb vertrouwen in mijn medeburgers.’

