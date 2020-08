De Noord 9 van zaterdag 15 augustus

De Noord 9 is de wekelijkse hitlijst van RTV Noord. In deze lijst vind je enkel Groninger muziek.

1. Alex Luttjeboer - Zunne op de kop

Met zijn band NulViefteg treffen we Alex Luttjeboer regelmatig aan in de Noord 9. Maar zónder zijn muzikale maten is het alweer vier jaar geleden! In 2016, dan nog onder de naam Alex Julius, weet hij #4 te worden in de lijst met 'Barricaded hearts'. Daarvoor staat hij in de Noord 9 met 'Another summer' (2014), 'Sunshine' (2014) en 'Dirty road' (2015).

De afgelopen maanden schrijft Luttjeboer een lied over de lange zomers die hij in de jaren tachtig met vrienden viert rond de Beerster Koele bij Beerta. ‘We zaten hier elke zomer’, vertelt Luttjeboer. ‘Altijd met een groep kameraden. Dan gingen we hier het water in en liepen dan naar het eiland daar. Daar was een strandje en daar lagen we dagenlang te chillen. Dat waren van die hele lange zomers. Nu gaat alles snel-snel, maar toen was je een jonge knuppel en duurde alles veel langer. Je genoot ook veel langer.’

Door de coronacrisis zit ook Luttjeboer gedwongen thuis en er kan niet gerepeteerd worden met zijn band NulViefteg. Om wel bezig te blijven met muziek benadert hij een aantal musici via Facebook en Whatsapp. Ook met hen kan hij vanwege de coronamaatregelen niet samen de studio in duiken. 'Alles is op afstand opgenomen. Alleen met producer Dick Pomp heb ik twee avonden in de studio gezeten. Alle muzikanten hebben afzonderlijk hun partijen ingespeeld.’

2. Inge van Calkar - The ocean never ends

Inge van Calkar vind je met regelmaat in de Noord 9. Haar eerdere noteringen zijn onder andere 'Amazing' (2014), gevolgd door 'Too late now' (2015), 'Imaginary' (2017), 'River' (#1 in 2018), 'Touchdown' (#1 in 2019) en heel recent nog 'Spinning around' (#1 in 2020).

Volgens de zangeres heeft haar muziek nu een nieuwe dimensie in vergelijking met de tijd dat ze alleen nog akoestische muziek maakte: 'Soms is het een tikkeltje psychedelisch of James Bond-achtig'. Bands als Radiohead en Grizzly Bear behoren tot de muzikale aanknopingspunten, net als sterke vrouwen PJ Harvey en Alanis Morrissette, terwijl ook de catchy popkant van Kylie doorsijpelt. Inge van Calkar (1984) is een singer/songwriter uit de stad Groningen.

September 2018 is haar album 'Reset' verschenen. Dat heeft ze met twee Groninger en een Duitse producer gemaakt. Inge van Calkar is in het dagelijks leven psycholoog en is per 1 april aan een nieuwe baan begonnen. 'Ik leer mijn collega's en mijn cliënten allemaal via de digitale weg kennen. Heel apart.' De tijd die Inge thuis doorbrengt, besteedt ze grotendeels aan het schrijven van liedjes. 'Ik doe dat liever dan Netflix kijken', vertelt ze op Radio Noord. Normaal gesproken treedt Inge in het weekend op en dat mist ze heel erg. 'Het beklemmende idee van 'wanneer komt dat weer?' Dat zal wel het laatste zijn in de schakel dat terugkomt.'

Inge heeft op 13 juni met haar band een concert gegeven op het dak van Forum Groningen. Van Calkar is blij dat ze weer 'los mag'. 'En dan meteen op zo'n mooie plek. Moet je kijken, prachtig! Ik heb nog nooit op zo'n plek gestaan', vertelt ze voorafgaand aan het concert bij RTV Noord. Tijdens dat concert heeft ze ook de video voor 'The ocean never ends' opgenomen.

Bekijk de clip hier.

3. Steernvanger - Mooie dag

Voor Steernvanger is 'Mooie dag' de vierde notering in de Noord 9, na 'Vandoage komt' (#7 in het voorjaar van 2019) en 'Alle beren aan de kaant' (#3 in 2019) en recent '15 joar'. In 2017 hebben Dion Bouwes en Dennis Krottje samen het Grunneger Laidjes Festival gewonnen. Het duurt niet lang voor ze met hun liedjes ook op Radio Noord te horen zijn.

In 2018 staan ze in de Noord 9: bijna een half jaar met het aanstekelijke deuntje 'De wereld in mien kop' (#2) en ruim twee maanden met 'Moat is vol' (#2). In de loop van 2018 verzamelen Dion en Dennis meer muzikanten om zich heen: Bjorn Nuninga (bas), Marco Veldman (mondharmonica, zang) en Matthijs Vogt (drums, zang) zijn nu samen Steernvanger.

Bekijk de clip van 'Mooie dag' hier.

4. Jan Henk de Groot - Stap veur stap

Jan Henk is al vaak in de Noord 9 te vinden. Met zijn muzikale broeders Alex Vissering en Edwin Jongedijk als 'De Troebadoers', maar ook solo. Zo heeft hij #1-hits met 'Vuurtje kieken' (2017) en 'Bonney' (2017). En met 'Mamme van Michel' staat hij al jaren in de Top 10 van Alle 50 Goud.

Voig jaar herfst is De Groots derde streektaalalbum verschenen, getiteld 'De wolf is trug'. Bij zijn vorige platen hield hij zelf de regie. Bij dit album zit Harmen Ridderbos van de Groninger band Town of Saints achter de knoppen: samen met de Groot is hij verantwoordelijk voor de sound van 'De wolf is trug'. Tegen RTV Noord zegt Jan Henk rond de releasedatum: 'Het zijn liedjes die je van me gewend bent, maar het gaat ook de wat steviger kant op. Er zitten wat synthesizers in. Volgens mij wordt het een avontuurlijke plaat.'

Bekijk de video van 'Stap veur stap' hier.

5. Erwin de Vries - Zummer in Oost Grunnen

Beluister de single hier.

6. Swinder - Ik zai Pekel nooit weer

Swinder heeft tijdens de coronacrisis gewerkt aan een nieuwe single. 'Ik zai Pekel nooit weer' is geschreven in het kader van 75 jaar vrijheid in Groningen. Het lied is losjes gebaseerd op het verhaal van Aaldrik Wijsbeek uit Oude Pekela, vertelt zanger Bas Schröder op Radio Noord.

Swinder reageert op een oproep van Stichting Pandeon, POPgroningen en Centrum Groninger Taal & Cultuur om een lied te schrijven dat gelinkt is aan een iconisch verhaal uit de Tweede Wereldoorlog in Groningen. 'Ik heb lopen speuren en toen vond ik een verhaal dat me aansprak', zegt Bas Schröder in Café Martini. 'Het gaat over Aaldrik uit Oude Pekel die net 19 was. De bus waarin hij op weg is naar het front wordt gebombardeerd en dat is wel een heel aangrijpend verhaal. Bij zijn vertrek uit Pekel zei hij bij de bushalte 'Ik zie Pekel nooit weer' en ik dacht, dat is een mooie quote voor een liedje'.

Naast de mannen van Swinder zélf doet ook een aantal muzikale vrienden uit Groningen mee aan 'Ik zai Pekel nooit weer'. Zo hoor je ook Harmen Ridderbos (Town of Saints) op piano, Christof Bauwens (o.a. Erwin de Vries) op gitaren en pedal steel, Johan Zielstra (The Wild Berrys) op Hammondorgel en Heta Salkolahti (Town of Saints) op viool.

Bekijk de video van 'Ik zai Pekel nooit weer' hier.

7. René Becker - Het is raak

Bekijk de video bij 'Het is raak' hier.

8. Lucas & Gea - Leg je hoofd maar op mijn schouder

Beluister de single hier.

9. Sasz & Djo - Zoveel kansen

Bekijk de video bij 'Zoveel kansen' hier.