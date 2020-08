'Het ene moment staan ze te dansen, het andere moment zijn ze er niet meer' (update)

'Ik kan er met mijn hoofd niet bij, heb de hele nacht niet geslapen. Zo heb je feest en zo heb je verdriet.' Jacob Uildriks is de oom van een van de drie dodelijke slachtoffers van het ongeval in Finsterwolde. De slachtoffers waren op de terugweg van zijn verjaardagsfeest.

Bij het ongeval kwamen drie mannen (29, 33 en 41) uit de gemeente Oldambt om het leven. Naast de neef van Uildriks overleden ook twee van diens vrienden. Een vrouw (32) raakte zwaargewond. Volgens Uildriks was zij de chauffeur van de auto en had ze een relatie met een van de slachtoffers. Ze was niet op het verjaardagsfeest, maar was gebeld of ze het trio wilde ophalen.

'Voor altijd hieraan verbonden'

Uildriks is er kapot van. 'Het ene moment staan ze nog achter je huis te dansen, het andere moment zijn ze er niet meer. Mijn verjaardag zal voor altijd hieraan verbonden zijn.'

Melding

Kort nadat de vier waren vertrokken, kreeg Uildriks' zoon een melding van een ongeluk even buiten het dorp onder ogen. Nadat ze gingen kijken, herkenden ze de wagen waarin het viertal was vertrokken. Die stond al in brand.

Bloemen

Jan Sibring komt bloemen leggen op de plek van het ongeval, hij kent twee van de slachtoffers. Hij kent ze al jaren. 'Vrolijke jongens. Ze vraten wel eens wat uit, maar het was altijd een feestje als ze kwamen. Dit is vreselijk.'

Onderzoek

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het fatale ongeval.

