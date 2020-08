Burgemeester Oldambt: 'Dit is echt een nachtmerrie'

'Een verschrikkelijk ongeval. Dit is echt een nachtmerrie voor de mensen uit de directe omgeving.' Dat zegt burgemeester Cora-Yfke Sikkema van Oldambt zaterdagmiddag op Radio Noord in reactie op het dodelijke ongeval in Finsterwolde.

De drie mannen (29, 33 en 41) die in de nacht van vrijdag op zaterdag om het leven kwamen op de weg tussen Ganzedijk en Finsterwolde, woonden allen in de gemeente Oldambt. Ook het vierde slachtoffer, een vrouw van 32 die ernstig gewond naar het ziekenhuis is gebracht, woont in de gemeente Oldambt.

Vroeg gebeld

Sikkema werd zaterdagochtend in alle vroegte wakker gebeld met de onheilstijding: 'Ongeloof, verdriet, je denkt direct aan de dierbaren van deze mensen. Het is heel erg', zegt ze zacht.

De toedracht van het ongeval is nog onduidelijk. 'De politie doet daar onderzoek naar. Ik denk dat ze daar ook de tijd voor moeten hebben. Op dit moment gaat het om de mensen die erbij betrokken zijn. De nabestaanden, de vrienden en ook de hulpverleners die een pittige nacht achter de rug hebben.'

Sikkema heeft met de politie afgesproken dat ze binnenkort met de politieagenten, brandweermensen en ambulancemedewerkers die op de plek van het ongeluk aan het werk waren, gaat praten.

'Als het nodig is, ben ik er'

De burgemeester, die onderweg naar huis is na een vakantie, weet nog niet of ze later vandaag zelf naar Finsterwolde gaat. 'Wat in dit soort situaties gebeurt, is dat familierechercheurs van de politie met familieleden gaan praten om te vragen waar zij behoefte aan hebben. Als zij behoefte hebben dat ik langskom, doe ik dat. Als ze dat niet willen, dan geef ik hun uiteraard die ruimte. Maar als het nodig is, ben ik er.'

Het is op dit moment nog niet bekend of er een herdenking voor de slachtoffers wordt georganiseerd.

